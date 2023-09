Comment regarder Welcome to Wrexham : diffusez en direct la deuxième saison depuis n’importe où dans le monde

Bienvenue à Wrexham la deuxième saison est maintenant disponible, couvrant l’ascension épique de l’équipe galloise de la Ligue nationale à la Ligue 2 avec une campagne record.

Terminant la saison avec 111 points, Wrexham a obtenu une promotion dans la Ligue de football après avoir propulsé Notts County au titre. Les propriétaires Ryan Reynolds et Rob McElhenney figurent tout au long de la série de style documentaire, ainsi que Bienvenue à Wrexham suit les clubs à travers les hauts et les bas du football hors championnat.

Suite à la fortune de Wrexham tout au long de la saison 2022/23, Bienvenue à Wrexham sera diffusé sur Disney+ au Royaume-Uni, avec FX sur Hulu présentant les séries préférées des fans aux États-Unis.

Libérer

Quand sortira la saison 2 de Welcome to Wrexham ?

Bienvenue à Wrexham est déjà sorti au Royaume-Uni et aux États-Unis, afin que les téléspectateurs puissent accéder à l’émission quand ils le souhaitent.

Bande-annonce

Existe-t-il une bande-annonce pour Welcome to Wrexham saison 2 ?

Oui, il y a un bande annonce officielle qui a été publié à l’approche du documentaire.

Comment regarder

Comment regarder Welcome to Wrexham saison 2 ?

Au Royaume-Uni, Bienvenue à Wrexham sera diffusé sur Disney+. Aux États-Unis, il sera disponible sur FX sur Hulu.

Disney+ est actuellement disponible au prix de 1,99 £ par mois pendant les trois premiers mois, puis de 7,99 £ par mois. Alternativement, il en coûte 79,90 £ pour un abonnement d’un an.

Pendant ce temps, FX sur Hulu propose actuellement une offre permettant aux téléspectateurs de regarder le premier mois gratuitement et de payer 7,99 $ par mois après cette période.

