La série éliminatoire du premier tour de 2023 entre les Warriors et les Kings était inoubliable, et maintenant, nous allons les voir s’affronter pour la première fois cette saison.

Golden State a pris le dessus sur Sacramento lors du septième match l’année dernière lorsque Stephen Curry a explosé pour 50 points pour mener les Warriors aux demi-finales de la Conférence Ouest.

Les Kings seront de retour pour se venger, De’Aaron Fox et Domantas Sabonis ayant déjà commencé leur saison avec une victoire sur le Jazz lors de la soirée d’ouverture. L’attaquant vétéran Harrison Barnes a ouvert la voie avec 33 points, tandis que Sabonis a enregistré son premier de nombreux doubles doubles avec 22 points et 12 rebonds.

Les Warriors ont échoué lors de la soirée d’ouverture contre les Suns. Curry cherchera à rebondir après une soirée de tirs relativement médiocre (8 sur 20 sur le terrain) malgré une fin avec 27 points.

Golden State sera toujours privé du quadruple All-Star Draymond Green en raison d’une blessure au mollet, les Warriors devront donc trouver une autre réponse pour Sabonis.

Les Kings vont-ils se venger ? Ou les Warriors remporteront-ils leur première victoire de la saison ? L’actualité sportive vous propose toutes les informations dont vous avez besoin ci-dessous.

RÉACTIONS EXHAUSTIVES DE LA NBA : ce que nous avons appris sur Wemby, LeBron, CP3 et plus

Sur quelle chaîne est diffusé Warriors vs Kings ?

Date: Vendredi 27 octobre

Vendredi 27 octobre T Canal V : ESPN

ESPN Diffusion en direct : Application ESPN | Sling TV

Warriors vs Kings sera diffusé sur ESPN. Les téléspectateurs peuvent également diffuser le jeu sur l’application ESPN ou Sling TV.

Les fans aux États-Unis peuvent regarder les plus grands matchs de la saison NBA 2023-24 sur Sling TV, qui propose désormais une MOITIÉ DE RÉDUCTION sur votre premier mois ! Les forfaits de base Sling (Sling Orange ou Sling Blue) commencent à seulement 20 $ pour votre premier mois, ou vous pouvez obtenir Sling Orange + Blue à partir de 27,50 $ pour votre premier mois. Il n’y a pas de contrat à long terme et vous pouvez modifier votre gamme de chaînes à tout moment. Le DVR est inclus avec des milliers d’émissions et de films à la demande.

Heure de début des Warriors vs Kings

Date: Vendredi 27 octobre

Vendredi 27 octobre Temps: 22 h HE | 19h00 (heure du Pacifique)

Warriors vs Kings débutera vers 22 h HE le vendredi 27 octobre. Le match se jouera au Golden 1 Center de Sacramento, en Californie.

Calendrier des guerriers 2023-24

Voici les cinq prochains matchs de Golden State pour la saison régulière 2023-24 :

Date Adversaire Heure (HE) chaîne TV 27 octobre chez les rois 22h00 ESPN 29 octobre chez Rockets 19h — 30 octobre chez les Pélicans 20h Télévision NBA 1er novembre contre les rois 22h00 — 3 novembre au tonnerre 20h —

Calendrier des Rois 2023-24

Voici les cinq prochains matchs de Sacramento de la saison régulière 2023-24 :

Date Adversaire Heure (HE) chaîne TV 27 octobre contre les guerriers 22h00 ESPN 29 octobre contre les Lakers 21 heures — 1er novembre chez les guerriers 22h00 — 4 novembre chez Rockets 20h — 6 novembre chez Rockets 20h —

Programme du week-end NBA

Vendredi 27 octobre

Jeu Heure (HE) Télévision nationale Pistons contre frelons 19h — Nuggets contre Grizzlies 19h — Knicks contre Hawks 19h30 — Chaleur contre Celtics 19h30 ESPN Tonnerre contre Cavaliers 19h30 — Raptors contre taureaux 20h — Fusées contre Spurs 20h — Filets contre Mavericks 20h30 — Clippers contre Jazz 21h30 — Magie contre Trail Blazers 22h00 — Guerriers contre Rois 22h00 ESPN

Samedi 28 octobre

Jeu Heure (HE) Télévision nationale Taureaux contre Pistons 19h — Grizzlies contre sorciers 19h — Knicks contre Pélicans 19h Télévision NBA Pacers contre Cavaliers 19h30 — 76ers contre Raptors 19h30 — Chaleur contre Timberwolves 20h — Jazz contre Soleils 22h00 Télévision NBA

Dimanche 29 octobre