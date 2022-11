Comment regarder un hélicoptère essayer d’attraper un propulseur de fusée vendredi

Lorsque la startup spatiale Rocket Lab lancera sa prochaine mission, elle espère utiliser un hélicoptère pour attraper le propulseur du premier étage alors qu’il retombe sur Terre. Et cette fois, l’entreprise vise également à conserver le rappel.

UN Peut tenter pour réussir cette méthode de récupération de fusée peu orthodoxe, la société a réussi à accrocher son propulseur à l’aide d’une longue ligne attachée à un hélicoptère, mais après quelques secondes seulement, le pilote a choisi de lâcher la charge. Le propulseur s’est écrasé dans l’océan et a été récupéré.

Rocket Lab, basé aux États-Unis et en Nouvelle-Zélande, est prêt à réessayer vendredi après le 32e lancement de sa fusée Electron, conçue pour envoyer des satellites et des charges utiles plus petits dans l’espace. La mission, surnommée “Attrape-moi si tu peux”, sera lancée depuis la Nouvelle-Zélande avec un satellite de recherche scientifique pour l’Agence spatiale nationale suédoise (SNSA).

Tout comme lors de sa première tentative de capture, le booster déploiera ses parachutes en retombant sur Terre après avoir envoyé sa charge utile vers l’orbite. Ensuite, un hélicoptère Sikorsky S-92 modifié tentera de saisir le premier étage Electron par sa ligne de parachute afin de le transporter par voie aérienne à Auckland pour traitement et remise à neuf éventuelle.

“Notre première prise d’hélicoptère il y a seulement quelques mois a prouvé que nous pouvions faire ce que nous avions prévu de faire avec Electron”, Le PDG et fondateur de Rocket Lab, Peter Beck, a déclaré dans un rapport. “Nous sommes impatients de remettre l’hélicoptère sur le marché et de faire progresser encore plus la réutilisation de notre fusée en ramenant un étage sec pour la première fois.”

La fenêtre de lancement de la mission s’ouvre à 10h15 PT vendredi. La tentative de rattrapage aura lieu environ 10 minutes après le décollage. Le tout sera diffusé en direct via le site Web de Rocket Lab.