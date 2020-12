La dernière mise à jour iPhone d’Apple publiée en septembre, iOS 14, comprend une nouvelle option d’image dans l’image qui vous permet de continuer à regarder un film, une émission de télévision ou un chat vidéo FaceTime pendant que vous faites d’autres choses sur votre iPhone, comme vérifier vos e-mails ou envoyer des messages. La vidéo est simplement lue dans une petite fenêtre au lieu de plein écran.

La fonctionnalité est disponible sur les iPad depuis un certain temps, vous la connaissez peut-être, mais elle est utile si vous voulez vous asseoir dans votre lit et rattraper le dernier épisode de votre série télévisée préférée tout en envoyant des SMS avec des amis la nuit. Ou si vous souhaitez vérifier vos e-mails et diffuser CNBC en même temps. Il fonctionne avec de nombreuses applications, notamment Netflix, HBO Max, Hulu, Apple TV et plus encore. Si vous le souhaitez, vous pouvez démarrer un chat vidéo FaceTime avec quelqu’un et continuer à chatter pendant que vous consultez vos e-mails ou faites autre chose.