Comment regarder Ubisoft Forward : horaires et annonces

Le Summer Game Fest a déjà révélé des nouvelles et des bandes-annonces pour un nouveau jeu Fable, Final Fantasy VII Rebirth, Starfield et plus encore – mais il y a encore d’autres annonces à venir de l’un des plus grands studios – Ubisoft.

Voici à quelle heure le flux Ubisoft Forward démarre, comment le regarder et ce à quoi vous devez vous attendre à être révélé.

Quand est Ubisoft Forward?

Ubisoft Forward devrait avoir lieu aujourd’hui, lundi 12 juin 2023 aux heures suivantes :

10h PDT (côte ouest des États-Unis)

13 h HAE (côte est des États-Unis)

18h BST (Royaume-Uni)

19h00 CEST (Europe centrale)

Il y aura également un pré-spectacle 15 minutes avant. Le livestream fait partie de la programmation officielle du Summer Game Fest.

Comment regarder Ubisoft Forward en direct

L’événement sera disponible en streaming sur la chaîne YouTube officielle d’Ubisoft et sur le compte Twitch – mais nous avons intégré le flux YouTube ici pour que les choses restent simples pour vous.

Que va annoncer Ubisoft ?

Ubisoft a déjà confirmé que dans l’émission principale, nous verrons plus d’Assassin’s Creed Mirage, The Crew : Motorfest, Avatar : Frontiers of Pandora, Prince of Persia : The Lost Crown et Star Wars Outlaws. Il y a aussi des rumeurs selon lesquelles un tout nouveau titre non annoncé ferait son apparition.

Nous espérons également une mise à jour sur la série Assassin’s Creed Netflix, qui a été annoncée en octobre 2020. Il peut également y avoir des nouvelles sur le jeu de pirates en monde ouvert Skull and Bones.