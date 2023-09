Comment regarder « The Walking Dead : Daryl Dixon » sans câble

Voir chez AMC Plus AMCPlus Diffusez sans publicité aux États-Unis, au Canada, en Espagne, en Nouvelle-Zélande ou en Australie Voir chez Philo Philo Présente AMC, BBC America, IFC, SundanceTV, WE tv

Vous pouvez sauter le Louvre et voir la France à travers les yeux de Daryl Dixon dans le nouveau spin-off de l’univers The Walking Dead. Norman Reedus reprend son rôle préféré des fans dans The Walking Dead : Daryl Dixon, combattant des zombies acides au sang chaud qui peuvent brûler la peau. Attendez-vous à beaucoup de questions et de surprises en suivant le voyage de son personnage loin de chez lui.

Selon AMC, Daryl « échoue en France et a du mal à reconstituer comment il est arrivé là-bas et pourquoi ». Il part dans une campagne française post-apocalyptique et rencontre finalement un enfant de 11 ans nommé Laurent, élevé par des religieuses. Pourrait-il détenir la clé du virus zombie – ou aider Daryl à rentrer chez lui ?

Le casting de la série comprend Clémence Poésy, Adam Nagaitis, Anne Charrier, Eriq Ebouaney, Laika Blanc Francard, Romain Levi et Louis Puech Scigliuzzi dans le rôle de Laurent.

Regardez Daryl traverser la France péniblement alors qu’il découvre un mystérieux laboratoire et se connecte avec d’autres survivants. Lisez la suite pour savoir quand et où regarder The Walking Dead : Daryl Dixon, et pourquoi vous souhaiterez peut-être utiliser un VPN pour diffuser.

Où regarder The Walking Dead : Daryl Dixon

Les téléspectateurs ont plusieurs options pour regarder The Walking Dead : Daryl Dixon sans abonnement au câble. Vous pouvez diffuser la série sur l’application de streaming AMC Plus, disponible via Apple TV, Prime Video, DirecTV et plus encore. La chaîne AMC est incluse avec les services de streaming TV en direct, Philo et Sling TV, deux plateformes moins chères.

La série sera diffusée en première sur l’application AMC et AMC Plus le Dimanche 10 septembre à 21 h HE (18 h HP). On notera qu’AMC diffuse l’émission en tant qu’événement spécial sur des chaînes supplémentaires : BBC America, IFC, SundanceTV et WE tv. Vous trouverez plusieurs de ces chaînes sur Philo et Sling.

James Martin/CNET Vous pouvez vous abonner à AMC Plus pour accéder aux titres d’AMC, Shudder, Sundance Now, BBC America et à une chaîne dédiée à The Walking Dead. Le service de streaming coûte 9 $ par mois aux États-Unis et vous pouvez vous inscrire sur son site Web ou en tant qu’application autonome via Apple, Prime ou Roku. Les tarifs internationaux de l’application commencent à 4 euros, mais vérifiez les tarifs locaux. Si vous achetez un abonnement directement sur le site Web AMC Plus, un essai gratuit de sept jours est disponible.

Philo Philo est un service de streaming TV en direct qui propose plus de 70 chaînes, dont AMC. Un abonnement mensuel coûte 25 $ et comprend le DVR. Inscrivez-vous et recevez un essai gratuit de sept jours.

Sarah Tew/CNET Sling TV propose plusieurs forfaits avec un prix de départ de 40 $ par mois dans la plupart des régions. Ils incluent tous l’accès à AMC, BBC America et IFC, et vous pouvez diffuser The Walking : Daryl Dixon avec des publicités.

Comment diffuser The Walking Dead : Daryl Dixon de n’importe où avec un VPN

Peut-être voyagez-vous à l’étranger et souhaitez-vous diffuser Daryl Dixon sur AMC Plus lorsque vous êtes loin de chez vous. Avec un VPN, vous pouvez modifier virtuellement votre emplacement sur votre téléphone, tablette ou ordinateur portable pour accéder à l’émission depuis n’importe où dans le monde. Il existe également d’autres bonnes raisons d’utiliser un VPN pour le streaming.

Un VPN est le meilleur moyen d’empêcher votre FAI de limiter votre vitesse en chiffrant votre trafic. L’utilisation d’un VPN est également une excellente idée si vous voyagez et que vous vous trouvez connecté à un réseau Wi-Fi, et que vous souhaitez ajouter une couche supplémentaire de confidentialité pour vos appareils et vos connexions. Le streaming TV peut être un peu plus fluide avec un VPN fiable et de qualité qui a réussi nos tests et nos normes de sécurité.

Vous pouvez utiliser un VPN pour diffuser du contenu légalement tant que les VPN sont légaux dans votre pays et que vous disposez d’un abonnement valide au service de streaming que vous utilisez. Les États-Unis et le Canada font partie des pays où les VPN sont légaux, mais nous déconseillons de diffuser ou de télécharger du contenu sur des sites torrent illégaux. Nous recommandons ExpressVPN, mais vous pouvez opter pour un autre fournisseur de notre meilleure liste VPN, comme Surfshark ou NordVPN.

Suivez les instructions d’installation du fournisseur VPN et choisissez un pays dans lequel The Walking Dead : Daryl Dixon est diffusé sur AMC Plus. Avant vous ouvrez l’application de streaming, assurez-vous que vous êtes connecté à votre VPN en utilisant la région sélectionnée. Si vous souhaitez diffuser la série télévisée sur plusieurs appareils, vous devrez peut-être configurer chacun d’entre eux pour vous assurer que vous êtes connecté. Accédez aux paramètres et vérifiez vos connexions réseau pour vérifier que vous êtes connecté et connecté à votre Compte VPN. Vous êtes maintenant prêt à ouvrir AMC Plus pour diffuser.

Si vous rencontrez des problèmes avec le streaming, assurez-vous d’abord que votre VPN est opérationnel sur son adresse IP cryptée. Vérifiez à nouveau que vous avez suivi correctement les instructions d’installation et que vous avez choisi la bonne zone géographique à visualiser. Si vous rencontrez toujours des problèmes de connexion, vous devrez peut-être redémarrer votre appareil. Fermez toutes les applications et fenêtres, redémarrez votre appareil et connectez-vous d’abord à votre VPN. Notez que certains services de streaming ont des restrictions sur l’accès VPN.