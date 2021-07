Après une attente plus longue que d’habitude, The Walking Dead revient sur nos écrans. La saison se concentrera sur la communauté d’Alexandrie, qui a désespérément besoin de nourriture et de fournitures – mais les choses commencent à devenir incontrôlables.

Le drame est diffusé sur AMC aux États-Unis – mais comment les téléspectateurs britanniques peuvent-ils rattraper leur retard sur les épisodes précédents, ainsi que sur les plus récents ?

Nous avons rassemblé tout ce que vous devez savoir pour regarder The Walking Dead ici au Royaume-Uni – vous pouvez également voir notre article sur la façon de regarder Black Widow à la maison. Quand commence la saison 11 de The Walking Dead ? Aux États-Unis, le premier épisode de la saison 11 de The Walking Dead sera diffusé le 22 août 2021. Le Royaume-Uni les reçoit le lendemain, donc la saison 11 débutera ici le 23 août 2021. Nous n’avons pas l’heure exacte de la sortie des épisodes, mais il est généralement 8h BST – une fois que nous en aurons plus, nous mettrons à jour cet article. Comment regarder The Walking Dead au Royaume-Uni La chaîne Fox n’est désormais plus disponible ici au Royaume-Uni. Au lieu de cela, les émissions ont été déplacées vers Star, une nouvelle marque sur Disney Plus qui contient du contenu comme Hulu. The Walking Dead est l’une des émissions phares à déménager et disposera par la suite des droits exclusifs sur tous les nouveaux épisodes de la saison 11. Les abonnés peuvent également regarder les dix saisons précédentes.



Si vous n’êtes pas inscrit à Disney Plus, vous pouvez le faire sur le site Web pour 7,99 £ par mois ou 79,90 £. Il existe également des moyens d’obtenir gratuitement Disney+. Disney+ vous donne également accès à des émissions MCU à succès telles que Loki, à tous les films et émissions Star Wars et à toutes les saisons des Simpsons. Comment regarder The Walking Dead sans abonnement Une autre méthode pour regarder The Walking Dead consiste à acheter des épisodes individuels ou un abonnement de saison. À titre indicatif, vous envisagez 1,99 £ par épisode en définition standard et 2,49 £ en haute définition, tandis qu’une saison entière coûte 24,99 £ en SD et 29,99 £ en HD. Cependant, Amazon propose des prix légèrement inférieurs. Achetez les épisodes de The Walking Dead dans les points de vente suivants : Comme toutes les séries télévisées et films populaires, il y aura des gens qui téléchargeront des torrents The Walking Dead ou hébergeront des flux illégaux du programme, mais nous ne vous conseillerons pas à ce sujet ici.