Voir à Paon Paon Présente The Voice aux États-Unis (nouveaux épisodes diffusés les mardis et mercredis) Voir sur CTV Télévision connectée Présente la saison 24 de The Voice USA au Canada

The Voice revient lundi pour sa 24e saison, avec des redevances de musique country rejoignant la liste des mentors pour le concours de chant.

Aux côtés des visages familiers de Niall Horan, John Legend et Gwen Stefani dans les fauteuils tournants emblématiques se trouvera Reba McEntire, trois fois lauréate d’un Grammy Award, qui prendra la place du mentor de la série originale, Blake Shelton.

L’ancienne star des One Direction, Horan, espère connaître un succès similaire à celui de la saison dernière, après avoir aidé l’adolescente Gina Miles à la victoire lors de la saison 23.

Ne manquez pas une seule représentation en suivant notre guide pour regarder la saison 24 de The Voice depuis n’importe où dans le monde.

BNC

Quand commence The Voice 2023 ?

La saison 24 de The Voice devrait débuter aux États-Unis le Lundi 25 septembre à 20 h HE sur NBC.

L’émission devrait diffuser des épisodes consécutifs les lundis et mardis tout au long des auditions à l’aveugle et des rounds de bataille, avant de passer à une nuit par semaine pour des émissions en direct plus tard dans la saison.

Chaque épisode sera disponible en streaming sur Peacock le lendemain après avoir été diffusé sur NBC aux États-Unis.

Comment regarder The Voice 2023 de n’importe où sur VPN

Et si vous voyagez en dehors de votre pays d’origine et que vous souhaitez profiter du spectacle ou si vous souhaitez une couche supplémentaire de confidentialité pour le streaming? Il existe une option qui ne nécessite pas de rechercher sur Internet un site Web sommaire : vous pouvez utiliser un VPNou réseau privé virtuel.

Avec un VPN, vous pouvez changer virtuellement votre emplacement sur votre téléphone, tablette ou ordinateur portable pour accéder à l’émission. Si vous ne parvenez pas à regarder localement, un VPN peut s’avérer utile. De plus, c’est une excellente idée lorsque vous voyagez et que vous vous trouvez connecté à un réseau Wi-Fi et que vous souhaitez ajouter une couche supplémentaire de confidentialité pour vos appareils et vos connexions.

La plupart des VPN, comme Choix des éditeurs de CNET, ExpressVPN, facilitez le changement virtuel de votre emplacement. Vous recherchez d’autres options ? Assurez-vous de consulter quelques-uns des autres excellents Offres VPN.

Sarah Tew/CNET ExpressVPN est actuellement notre meilleur choix VPN pour les personnes qui recherchent un VPN fiable et sûr, et il fonctionne sur une variété d’appareils. C’est normalement 13 $ par mois. Mais tu peux économisez 49 % et bénéficiez de trois mois d’accès gratuits — l’équivalent de 6,67 $ par mois — si vous souscrivez un abonnement annuel. Notez qu’ExpressVPN offre une garantie de remboursement de 30 jours.

Regardez dans The Voice aux États-Unis



Il existe de nombreux services de streaming TV en direct disponibles aux États-Unis qui diffusent NBC en direct, vous permettant de regarder The Voice dès sa diffusion le lundi et le mardi, et YouTube TV est notre préféré. Cela coûte 73 $ par mois. Branchez votre code postal sur son page d’accueil pour voir quels réseaux locaux sont disponibles dans votre région. Lisez notre critique de YouTube TV.

James Martin/CNET Les épisodes de la saison 24 de The Voice seront disponibles en streaming sur Peacock tous les mardis et mercredis, un jour après leur diffusion sur NBC. Peacock coûte 6 $ par mois pour la version basée sur la publicité, ou 12 $ par mois pour Peacock Premium Plus, qui supprime toutes les publicités et vous donne la possibilité de télécharger certains contenus pour les regarder hors ligne. Notez qu’il y a quelques publicités sur l’abonnement Premium Plus en raison d’accords de licence de contenu. Si vous êtes un client Internet Spectrum ou Xfinity, vous pouvez avoir un accès gratuit à la plateforme dès maintenant. Lisez notre critique de Paon.

Regardez The Voice au Canada



Télévision connectée La bonne nouvelle pour les fans canadiens de téléréalité, c’est qu’ils peuvent regarder la saison 24 de The Voice en tandem avec les téléspectateurs américains et gratuitement. Les épisodes pourront être visionnés sur demande à partir du 25 septembre à 20 h HE/PT via CTV2, ainsi que le Site Web de CTV et application mobile.

Conseils pour diffuser la saison 24 de The Voice à l’aide d’un VPN