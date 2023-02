Comment regarder The Masked Singer: Diffusez la saison 9 de n’importe où

Que les devinettes recommencent ! Le jeu télévisé musical le plus décalé d’Amérique est de retour alors que The Masked Singer revient pour la saison 9.

La dernière saison de l’émission animée par Nick Cannon a vu Amber Riley couronnée gagnante en tant que Harpe, tandis que le trio féminin des années 80, Wilson Phillips, a terminé deuxième, les Lambs.

Ce dernier opus est susceptible d’apporter des sopranos surprises, des costumes sauvages et des bémols malheureux d’une foule de célébrités déguisées. Il promet aussi un nouveau twist, avec la cloche “Ding Dong Keep It On”.

La nouvelle fonctionnalité au titre intrigant devrait donner aux juges Robin Thicke, Jenny McCarthy Wahlberg, Nicole Scherzinger et Ken Jeong la possibilité d’empêcher une étoile mystérieuse par tranche de quitter la série. Et les doubles éliminations tendues de la saison dernière seront également en jeu pour la saison à venir.

Les nouveaux concurrents incluent Axolotl, le Gnome, la Gargouille, French Hen, California Roll, Medusa, Jackalope et le Rock Lobster.

Ne manquez pas un instant en suivant notre guide pour regarder la saison 9 de The Masked Singer de n’importe où dans le monde.

Renard



Quand commence la saison 9 de The Masked Singer?

Cette dernière série de célébrités chanteuses secrètes débutera le mercredi 15 février à 20 h HE / PT sur Fox aux États-Unis et sur CTV au Canada. (20 h HE correspond à 1 h du matin le 16 février au Royaume-Uni.) De nouveaux épisodes seront diffusés à la même heure à partir de là tous les mercredis soirs.

Comment regarder la saison 9 de The Masked Singer de n’importe où sur VPN

Et si vous voyagez en dehors de votre pays d’origine et que vous voulez profiter du spectacle ou si vous voulez une couche supplémentaire de confidentialité pour le streaming? Il existe une option qui ne nécessite pas de rechercher sur Internet un site Web sommaire : vous pouvez utiliser un VPNou réseau privé virtuel.

Avec un VPN, vous pouvez changer virtuellement de position sur votre téléphone, votre tablette ou votre ordinateur portable pour accéder à l’émission. Si vous ne parvenez pas à regarder localement, un VPN peut s’avérer utile. De plus, c’est une excellente idée lorsque vous voyagez et que vous vous retrouvez connecté à un réseau Wi-Fi et que vous souhaitez ajouter une couche supplémentaire de confidentialité pour vos appareils et vos connexions.

La plupart des VPN, comme Choix des éditeurs de Crumpe, ExpressVPN, facilitez le changement virtuel de votre emplacement. Vous cherchez d’autres options ? Assurez-vous de vérifier quelques-uns des autres grands Offres VPN.

Sarah Tew / Crumpe ExpressVPN est notre meilleur VPN actuel pour les personnes qui veulent un VPN fiable et sûr, et il fonctionne sur une variété d’appareils. C’est normalement 13 $ par mois. Mais tu peux économisez 49 % et obtenez trois mois d’accès gratuits — l’équivalent de 6,67 $ par mois — si vous obtenez un abonnement annuel. Notez qu’ExpressVPN offre une garantie satisfait ou remboursé de 30 jours.

Regarder aux États-Unis



Sarah Tew / Crumpe Le chanteur masqué La saison 9 sera diffusée aux États-Unis le mercredi 15 février à 20 h HE / PT sur Fox. Les coupeurs de cordon pourront regarder l’émission sur le service de streaming Hulu un jour plus tard, le 16 février. Les nouveaux abonnés Hulu peuvent profiter d’un essai gratuit Hulu pendant 30 jours sur son plan With-Ads ou No-Ads. Une fois l’essai terminé, le service vous coûtera 8 $ par mois. Il y a aussi l’option du forfait Disney Plus avec Hulu à partir de 10 $ par mois.

Sarah Tew / Crumpe Si vous n’avez pas le câble, vous avez également la possibilité de regarder The Masked Singer en direct via YouTube TV. À 65 $ par mois, YouTube TV offre l’une des meilleures expériences de streaming TV en direct dans l’ensemble, avec une sélection saine de chaînes et une superbe fonctionnalité DVR dans le cloud.

Sarah Tew / Crumpe Sling TV est une autre option pour les coupeurs de cordon aux États-Unis qui souhaitent regarder la dernière saison de The Masked Singer. L’une des alternatives de câble les moins chères et les plus flexibles, les plans Sling commencent à 40 $ par mois pour 47 chaînes en direct.

Regarder au Canada

TVC TVC Porte la saison 9 de The Masked Singer au Canada La bonne nouvelle pour les fans de jeux télévisés canadiens est qu’ils peuvent regarder la saison 9 de The Masked Singer en direct en même temps que les Américains et gratuitement. L’émission sera disponible sur TVC aussi bien sur le Site Web de CTV et l’application mobile CTV.

Puis-je regarder la saison 9 de The Masked Singer au Royaume-Uni ?

Maintenant que la dernière version britannique de The Masked Singer est terminée, vous espérez peut-être regarder les derniers épisodes américains. Malheureusement, il semble qu’il pourrait y avoir un peu d’attente en magasin, sans date de transmission confirmée pour la saison 9. En attendant, vous pouvez diffuser gratuitement les saisons 3 à 6 sur le nouveau service de streaming d’ITV. ITVX.

Conseils pour diffuser The Masked Singer Saison 9 en utilisant un VPN