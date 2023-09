Voir à Hulu Hulu Présente The Golden Bachelor aux États-Unis (nouveaux épisodes diffusés le vendredi)

The Bachelor et The Bachelorette sont des incontournables des écrans de télévision depuis plus de 20 ans, mais la franchise CBS s’aventure en territoire inconnu avec sa dernière émission dérivée.

Au lieu de se concentrer sur des célibataires jeunes et enjoués, The Golden Bachelor compte plutôt des candidats dans la soixantaine et la soixantaine à la recherche d’une seconde chance en amour.

Le Golden Bachelor en question pour cette première saison est Gerry Turner, veuf de 72 ans et restaurateur à la retraite originaire de l’Indiana. Suivant un format similaire à celui des autres émissions de la franchise, Turner devrait être présenté à 22 femmes, toutes âgées de plus de 60 ans, qui se battront pour conquérir son cœur.

Assurez-vous de ne pas manquer un instant en suivant notre guide pour regarder The Golden Bachelor depuis n’importe où dans le monde.

Quand est diffusé The Golden Bachelor ?

The Golden Bachelor sera présenté en première aux États-Unis le Jeudi 28 septembre à 20 h HE. De nouveaux épisodes arrivent tous les Jeudi à 20 h HE/PT sur ABC, chaque épisode étant disponible en streaming le lendemain de sa diffusion sur Hulu.

Comment regarder The Golden Bachelor de n’importe où sur VPN

Regardez dans The Golden Bachelor aux États-Unis



Il existe de nombreux services de streaming TV en direct disponibles aux États-Unis qui diffusent ABC, vous permettant de regarder The Golden Bachelor dès sa diffusion le jeudi, et YouTube TV est notre préféré. Cela coûte 73 $ par mois. Branchez votre code postal sur son page d’accueil pour voir quels réseaux locaux sont disponibles dans votre région. Lisez notre critique de YouTube TV.

ABC diffusera The Golden Bachelor aux États-Unis. Cela signifie également que les épisodes seront disponibles en streaming sur Hulu tous les vendredis, un jour après leur diffusion sur ABC. Les nouveaux abonnés Hulu peuvent profiter d’un essai gratuit Hulu pendant 30 jours sur son forfait With-Ads ou No-Ads. Une fois l’essai terminé, le service vous coûtera 8 $ par mois. Il existe également l’option du forfait Disney Plus avec Hulu à partir de 10 $ par mois.

Regarder au Canada

VilleTV La bonne nouvelle pour les fans canadiens de télé-réalité est que Citytv diffuse des épisodes de The Golden Bachelor en même temps qu’ils sortent aux États-Unis, c’est-à-dire à 20 h HE/PT tous les jeudis. Si vous manquez un épisode lors de sa diffusion en direct, vous pouvez diffuser chaque épisode gratuitement sur Citytv. plateforme en ligne un jour après leur diffusion, vous devrez cependant saisir les détails de votre fournisseur de télévision.

Puis-je regarder The Golden Bachelor au Royaume-Uni ?



Il n’y a actuellement aucun diffuseur confirmé pour cette première saison de The Golden Bachelor au Royaume-Uni, mais nous pensons que, comme The Bachelor, cette nouvelle émission finira par trouver son chemin vers Hayu.

Conseils pour diffuser The Golden Bachelor en utilisant un VPN