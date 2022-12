La CW abrite certains des programmes américains les plus populaires à la télévision. Avec des titres comme The Winchesters, Walker, Riverdale, Whose Line is it Anyway? et bien sûr certains des meilleurs programmes de DC Universe, notamment Batwoman, Superman & Lois et The Flash, vous n’avez que l’embarras du choix.

Malheureusement, The CW est exclusivement disponible aux États-Unis, ce qui rend la tâche difficile si vous n’êtes pas basé là-bas et que vous voulez toujours suivre votre émission de télévision préférée (et éviter ces méchants spoilers qui circulent sur Twitter). Bien que certaines de ces émissions soient disponibles au Royaume-Uni sur des services comme Netflix, elles ne le sont pas toutes.

Heureusement, il existe un moyen d’accéder à tout le contenu CW du Royaume-Uni – vous pouvez également utiliser cette méthode pour regarder ABC, Netflix US et Starz.

Comment regarder The CW au Royaume-Uni

Tout le contenu produit par The CW se trouve sur leur page d’accueil. Vous pouvez parcourir toutes leurs émissions actuelles avec les derniers épisodes, ainsi que celles qui ont déjà été diffusées si vous cherchez à vous gaver de quelque chose dès le début.

Contrairement à regarder HBO, le service CW à la demande est gratuit et ne vous oblige pas à saisir vos informations personnelles et à vous inscrire. Il vous suffit donc de savoir comment contourner les bloqueurs de ciblage géographique du site, qui empêchent les gens de en dehors des États-Unis accédant au site tous ensemble.

Pour ce faire, vous aurez besoin de l’aide de l’un de nos VPN recommandés. L’utilisation d’un VPN signifie essentiellement que vous redirigez votre adresse IP, ce qui vous permet de naviguer sur le Web comme si vous étiez dans un autre pays. Pour regarder The CW, vous devrez vous connecter à un serveur américain, et une fois que vous avez fait cela, vous devriez pouvoir accéder au site.

Notre premier choix de VPN est NordVPNqui propose des milliers de serveurs à un prix très raisonnable. Surfshark est également une autre option forte. Si vous souhaitez voir d’autres fournisseurs de VPN, consultez notre classement des différents VPN.

Si vous ne souhaitez pas payer pour ce service, nous avons une liste de VPN gratuits disponibles. Cependant, ceux-ci n’auront probablement pas assez de serveurs pour accéder avec succès au site Web The CW. Les versions gratuites viendront avec des options de serveur limitées, des plafonds de données et des vitesses plus lentes qui rendront votre expérience utilisateur beaucoup moins conviviale – alors gardez cela à l’esprit.

Une fois que vous avez activé votre VPN et que vous vous êtes connecté à un serveur américain, il vous suffit de visiter le site, de cliquer sur l’émission de votre choix et de commencer à regarder ! Vous devrez passer par certaines publicités américaines, mais c’est un petit prix à payer pour accéder à votre contenu préféré.

Si vous cherchez à accéder au contenu en déplacement depuis votre smartphone, The CW propose également une application que vous pouvez télécharger pour diffuser toutes vos émissions. Bien sûr, vous aurez toujours besoin d’un VPN sur votre appareil portable, alors pour commencer, voici notre guide d’utilisation d’un VPN sur Android.

Vous pouvez également télécharger l’application sur votre téléviseur si vous avez le bon appareil – vous pouvez trouver la liste du site Web The CW. Si vous cherchez à le faire, voici comment installer un VPN sur votre Amazon Fire Stick et votre routeur.

Veuillez noter que cela va à l’encontre des conditions d’utilisation de The CW, car cela viole les accords de licence de contenu de la plate-forme, alors procédez à vos risques et périls.

Autres moyens de trouver des émissions CW

Il existe d’autres moyens d’obtenir ce que vous cherchez plutôt que de simplement regarder sur le site The CW. Le Flash, par exemple, est disponible sur Now, tandis que Crazy Ex-Girlfriend et Riverdale sont tous deux disponibles sur Netflix UK. Nous vous suggérons donc de vérifier sur ces sites pour votre émission si vous ne l’avez pas déjà fait. C’est la même chose pour Amazon Prime Vidéoqui contient les 15 saisons de Supernatural.

Alternativement, la plupart des émissions devraient proposer un coffret DVD pour les saisons précédentes que vous pouvez obtenir auprès d’un distributeur britannique – Amazon UK serait notre recommandation.