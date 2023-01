Comment regarder The Criterion Channel au Royaume-Uni

The Criterion Channel offre quelque chose d’unique par rapport aux rivaux du streaming en se concentrant sur un mélange éclectique de classiques hollywoodiens et de films du monde entier. C’est la maison de streaming pour The Criterion Collection et est parfait pour les cinéphiles et ceux du monde universitaire du cinéma.

Bien sûr, cela n’est utile à personne en dehors des États-Unis, car le blocage géographique du site empêche les utilisateurs d’autres pays d’essayer d’accéder au contenu. Ainsi, que vous soyez un citoyen américain essayant d’accéder au service depuis l’étranger, ou que vous soyez basé à l’étranger et que vous souhaitiez voir certains des meilleurs films à la demande, vous ne pourrez pas vous inscrire si vous n’êtes pas dans le NOUS.

Cependant, n’ayez crainte. Il existe en fait un moyen de contourner ce barrage routier qui peut être appliqué à tout autre service de streaming basé aux États-Unis. De Hulu à Netflix US ou HBO, vous pouvez contourner les bloqueurs et consommer toutes vos émissions et films préférés de l’autre côté de l’étang.

Nous soulignons cependant qu’il existe une clause de non-responsabilité : cela va à l’encontre des conditions d’utilisation de The Criterion Channel, car cela viole les accords de licence de contenu de la plate-forme, alors procédez à vos risques et périls.

Utilisez un VPN pour regarder The Criterion Channel

Notre seul véritable moyen recommandé de regarder The Criterion Channel depuis l’étranger est via un service VPN (réseau privé virtuel). Il est simple et relativement facile à configurer sur n’importe quel PC/ordinateur portable.

Pour ceux qui ne le savent pas, un VPN vous attribuera une adresse IP différente qui vous permettra de naviguer sur Internet de manière anonyme. Votre adresse IP est une empreinte virtuelle de ce que vous faites en ligne et est donc un moyen de vous suivre. Pour cette raison, de nombreux internautes utilisent un VPN.

Cependant, les VPN sont également capables de faire croire à un site Web que vous accédez à du contenu d’un autre pays. Il le fait en vous attribuant l’adresse IP d’un pays ; dans ce cas, vous auriez besoin d’une adresse IP américaine.

Si vous souhaitez une explication complète de ce que sont les VPN et de ce qu’ils font, lisez notre explicatif VPN complet pour en savoir plus.

Quel est le meilleur VPN pour The Criterion Channel ?

Il existe de nombreux VPN différents parmi lesquels choisir pour regarder The Criterion Channel, en s’assurant qu’ils offrent une gamme de serveurs aux États-Unis et ont des vitesses et des allocations de bande passante décentes.

Notre recommandation personnelle en ce moment serait NordVPNqui dispose actuellement de milliers de serveurs disponibles et d’un bon prix par rapport à certains de ses concurrents. Surfshark est également une autre bonne option. Si vous souhaitez un aperçu plus large de tous les différents VPN disponibles, jetez un œil à notre meilleur VPN pour le classement du streaming.

Il est important de noter qu’aucun VPN n’est infaillible. La chaîne Criterion peut reconnaître que vous utilisez un VPN et bloquer votre accès au contenu. Dans ce cas, nous vous suggérons d’essayer plusieurs serveurs différents au sein du VPN, et avec un peu de chance, l’un d’entre eux fonctionnera. Même si cela ne fonctionne pas ce jour-là, vous devriez réessayer ultérieurement, car de nouveaux serveurs seront disponibles.

Vous pouvez également accéder à des VPN gratuits si vous souhaitez économiser sur ces sous, mais sachez qu’ils comportent des mises en garde, notamment des plafonds de données/bande passante, des vitesses inférieures et des options de serveur limitées. Toutes ces choses peuvent ralentir votre expérience de visionnage ou vous empêcher d’accéder complètement à la chaîne.

Les VPN gratuits ne sont pas aussi sécurisés avec votre historique de navigation et vos données que les options payantes, nous vous recommandons donc fortement d’investir cet argent supplémentaire pour que votre expérience reste rapide et sécurisée !

Comment regarder The Criterion Channel avec un VPN

Une fois que vous avez sélectionné votre VPN préféré et que vous êtes allé sur la page d’inscription au compte, les étapes suivantes sont relativement simples.

Vous pouvez soit choisir parmi le forfait mensuel qui est actuellement au prix de 10,99 $ (plus les taxes sont de 13,19 $) ou vous engager dans un abonnement annuel qui vous coûtera 99,99 $ (plus les taxes sont de 119,99 $). Pour autant que nous puissions en juger, il ne semble pas y avoir de problème lors du paiement avec une carte de débit basée au Royaume-Uni. De plus, vous bénéficiez également d’un essai gratuit de 14 jours, ce qui vous permet d’explorer la bibliothèque de films avant de vous engager. Veuillez noter que The Criterion Channel prend des frais de maintien de 1 $ lorsque vous vous inscrivez.

En termes de données personnelles, il vous suffit de saisir votre nom, votre adresse e-mail et vos informations de paiement. Vous avez également la possibilité de vous inscrire ou de vous désinscrire de tout e-mail marketing de la société. Une fois que vous êtes connecté, vous êtes libre de parcourir autant de films de haut niveau qui vous plaisent. Nous avons testé le site avec NordVPN et n’avons eu aucun problème avec le streaming.

Existe-t-il des abonnements alternatifs pour ce type de contenu ?

Si emprunter la route VPN vous semble un peu trop de travail, il existe un autre moyen d’obtenir votre dose du meilleur du cinéma. Le British Film Institute (BFI) dispose de son propre service d’abonnement, BFI Player, qui propose des films classiques et cultes de toutes les décennies, ainsi que les dernières sorties de la scène cinématographique indépendante britannique.

Essayez gratuitement le service pendant 14 jours, puis abonnez-vous pour 4,99 £ par mois. Vous êtes libre d’annuler à tout moment.