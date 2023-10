Comment regarder Taylor Swift et Travis Kelce chez les Chiefs de Kansas City contre les Jets de New York ce soir

Voir à Paon Paon Premium Propose des matchs de football du dimanche soir pour 6 $ par mois Afficher plus (1 article)



Le plus gros match d’une semaine typique de la NFL implique souvent les Chiefs de Kansas City et a souvent lieu dimanche soir, mais le match de la semaine 4 de ce dimanche entre les Chiefs et les Jets de New York s’accompagne d’un battage médiatique de niveau supérieur qui rivalise avec le Super Bowl. Tu peux blâmer Taylor Swift. La méga-star sera au Met Life Stadium ce soir pour encourager les Chiefs et l’ailier rapproché Travis Kelce, apportant des légions de fans de Swift qui se fichent complètement du football avec des légions de fans de la NFL qui s’en moquent complètement La vie amoureuse de Tay.

Taylor Swift, vue ici lors du match des Chiefs de la semaine dernière à Kansas City, sera également présente au match de ce soir contre les Jets. David Eulitt/Getty Images

Les caméras de NBC passeront beaucoup de temps à se concentrer sur les réactions de Swift pendant le match, et étant donné le mauvais jeu des Jets, elle devrait avoir de nombreuses occasions de l’encourager. L’équipe verte de New York a eu du mal à garder les attaques adverses hors du terrain, le quart-arrière Zach Wilson luttant énormément. Pendant ce temps, les Chiefs remportent des victoires consécutives et entrent dans le match en tant que favoris écrasants derrière des stars comme Kelce et Patrick Mahomes.

Le coup d’envoi du match de Taylor Swift (euh, Chiefs-Jets) du Sunday Night Football est prévu pour 20 h 20 HE (17 h 20 HP) ce soir avec le jeu diffusé à l’échelle nationale sur Peacock et également disponible sur votre station NBC locale.

Continuez à lire pour voir vos options pour regarder Sunday Night Football sur Peacock et les services de streaming TV en direct, et consultez notre guide complet pour diffuser la NFL en 2023 pour plus d’options de visionnage.

Comment regarder et diffuser en direct NBC Sunday Night Football

NBC diffusera tous les matchs de football du dimanche soir dans tout le pays en 2023, votre station NBC locale diffusera donc les matchs. En plus du câble, du satellite et d’une antenne hertzienne – qui vous permet de regarder NBC gratuitement – ​​vous pouvez également diffuser les matchs en direct à l’aide d’un service de streaming. Le moins cher est Peacock Premium à 6 $ par mois. La plupart des services de streaming TV en direct, notamment YouTube TV et Hulu Plus Live TV, diffusent également votre station NBC locale (voir ci-dessous), mais ils sont beaucoup plus chers.

Vous pouvez également vous abonner à NFL Plus, le service de streaming de la NFL à 7 $ par mois, mais les flux de Sunday Night Football se limitent à regarder sur un téléphone ou une tablette (pas sur un téléviseur).

James Martin/CNET Le moyen le plus abordable de diffuser les matchs de Sunday Night Football est avec Peacock. Son forfait Premium à 6 $ par mois comprend l’accès à Sunday Night Football et à tous les jeux diffusés par NBC. Lisez notre critique de Paon.

Sarah Tew/CNET

Sarah Tew/CNET

DirectTV

Fubo

Tous les services de streaming TV en direct ci-dessus proposent des essais gratuits, vous permettent d’annuler à tout moment et nécessitent une connexion Internet solide. Vous cherchez plus d’informations ? Consultez notre guide des services de streaming TV en direct.