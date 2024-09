Comment regarder « Survivor » 47 en ligne — diffuser depuis n’importe où

Jeff Probst revient pour présenter « Survivor » 47 (bien sûr qu’il le fait) avec un autre million de dollars à gagner pour 18 aspirants naufragés qui doivent déjouer, saper et mettre en difficulté les armes des autres candidats jusqu’à ce qu’ils restent le « seul survivant ». Nous connaissons tous le processus, mais il semble que nous ne puissions toujours pas en avoir assez. Lisez la suite pour savoir comment regarder la saison 47 de « Survivor » en ligne et de n’importe où avec un VPN.

Date et heure de sortie de « Survivor » 47 ► Date et heure : « Survivor » 47 sera diffusé à 20 heures HE/HP le mercredi à partir du 18 septembre.

La popularité durable de « Survivor » est sans aucun doute liée à la tranche d’âge, à la répartition géographique et au type de travail des candidats. Ils sont peut-être unis par leur désir de rencontrer Jeff Probst (ou de mettre la main sur l’argent), mais le mélange de personnes est toujours éclectique.

La saison 47 nous présente une hôtesse de l’air, une journaliste sportive, un médecin urgentiste, un ouvrier du bâtiment, un ancien rédacteur de discours de Barack Obama et le co-animateur de « Pod Save America ». Ils viennent de tous les États-Unis – et l’un d’eux vient du Canada – et vont de la génération X à la génération Z.

Vous pouvez en apprendre davantage dans notre guide sur la façon de regarder « Survivor » 47 en ligne et depuis n’importe où dans le monde. Faites défiler vers le bas pour consulter la liste complète des participants.

En Australie, vous pouvez regarder « Survivor » 47 pendant GRATUIT sur 9now – Le service de streaming de Channel 9.

Comment regarder « Survivor » 47 aux États-Unis

Aux États-Unis, « Survivor » 47 sera diffusé en première sur CBS le Mercredi 18 septembre à 20 h HE/HPLes épisodes sont diffusés à la même heure chaque mercredi.

CBS est un réseau de diffusion local accessible via l’une des meilleures antennes de télévision ou via un forfait de télévision par câble.

Si vous avez déjà coupé le cordon et n’avez pas de câble, vous pouvez regarder CBS sur un service de télévision en direct, comme Fubo, Hulu With Live TV, YouTube TV et DirecTV Stream.

Vous pouvez également regarder le flux en direct de votre station CBS locale avec Paramount Plus avec Showtime (12,99 $/mois ou 119,99 $/an).

Le forfait Essentials, moins cher, à 7,99 $/mois (ou 59,99 $), vous permet de diffuser des épisodes le jour suivant.

Comment regarder la saison 47 de « Survivor » où que vous soyez

Vous n’êtes pas chez vous en ce moment et vous ne pouvez pas accéder à votre abonnement ? Pas de panique.

Vous n'êtes pas chez vous en ce moment et vous ne pouvez pas accéder à votre abonnement ? Pas de panique.

Vous pouvez toujours regarder « Survivor » 47 grâce aux merveilles d'un VPN (Virtual Private Network). Le logiciel permet à vos appareils de sembler être de retour dans votre pays d'origine, peu importe où vous vous trouvez dans le monde.

Utiliser un VPN est incroyablement simple.

1. Installez le VPN de votre choix. Comme nous l’avons dit, NordVPN est notre préféré.

2. Choisissez l’emplacement auquel vous souhaitez vous connecter dans l’application VPN. Par exemple, si vous êtes au Royaume-Uni et que vous souhaitez regarder un service américain, sélectionnez États-Unis dans la liste.

3. Asseyez-vous et profitez du spectacle. Dirigez-vous vers Paramount Plus ou un autre service de streaming et regardez les nouveaux épisodes de « Survivor » 47 en ligne.

Où regarder « Survivor » 47 en direct au Canada

Au Canada, « Survivor » 47 est diffusé sur Télévision mondiale à 20 h HE/HP tous les mercredis, à compter du 18 septembre.

Le réseau dispose également d’un plateforme de streaming en lignequi vous permet de regarder certaines émissions le lendemain de leur diffusion, sans avoir besoin de vous connecter pendant les sept premiers jours.

Vous pouvez également diffuser « Survivor » via le Module complémentaire STACKTV avec Prime Video, qui donne accès à la programmation de Global Television, Disney Channel, National Geographic, Showcase, W Network et Adult Swim.

Un abonnement Prime coûte 9,99 CA$ par mois et un abonnement Stack TV coûte 12,99 CA$ de plus, mais tous deux offrent des essais gratuits aux nouveaux utilisateurs.

Vous n'êtes pas au Canada en ce moment ? Un VPN vous aidera à accéder à votre service de streaming préféré lorsque vous êtes à l'étranger.

Comment regarder « Survivor » 47 en ligne en Australie

En Australie, « Survivor » 47 est disponible en streaming sur la chaîne gratuite 9Go! et sa plateforme de streaming 9MaintenantLes épisodes sont diffusés à 19h30 AEST chaque jeudi soir – un court délai par rapport à la diffusion aux États-Unis.

Vous n'êtes pas en Australie en ce moment ? Utilisez un VPN pour accéder à votre service de streaming habituel.

Pouvez-vous regarder « Survivor » 47 au Royaume-Uni ?

La version britannique de « Survivor » a récemment été relancée au Royaume-Uni, ce qui laisse espérer qu’il existe un marché pour la version américaine de la série.

Cependant, au moment de la rédaction de cet article, aucun projet de sortie de la saison 47 de « Survivor » au Royaume-Uni n’a été annoncé.

Pour l'instant, toute personne actuellement à l'étranger au Royaume-Uni depuis l'Australie peut utiliser un VPN pour accéder à son service de streaming habituel.

Casting de « Survivor » 47

Rencontrez le casting de « Survivor » 47 :

Andy Rueda

Âge : 3 ans / Domicile : Brooklyn, New York / Emploi : Assistant de recherche en IA / Tribu : Gata

Anika Dhar

Âge : 26 ans / Domicile : Los Angeles, Californie / Emploi : Responsable marketing / Tribu : Gata

Aïcha Welch

Âge : 32 ans / Domicile : Houston, Texas / Emploi : Consultant informatique / Tribu : Luvo

Caroline Vidmar

Âge : 27 ans / Domicile : Chicago, Illinois / Emploi : Consultant en stratégie / Tribu : Tuku

Gabe Ortis

Âge : 26 ans / Domicile : Baltimore, Maryland / Travail : Animateur radio / Tribu : Tuku

Geneviève Mushaluk

Âge : 33 ans / Domicile : Winnipeg, Manitoba / Emploi : Avocate d’entreprise / Tribu : Luvo

Rome Cooney

Âge : 30 ans / Domicile : Phoenix, Arizona / Emploi : Commentateur de sports électroniques / Tribu : Luvo

Jon Lovett

Âge : 42 ans / Domicile : Los Angeles, Californie / Travail : Animateur de podcast / Tribu : Gata

Kishan Patel

Âge : 28 ans / Domicile : San Francisco, Californie / Travail : Médecin urgentiste / Tribu : Luvo

Kyle Ostwald

Âge : 31 ans / Domicile : Cheboygan, Michigan / Emploi : Ouvrier du bâtiment / Tribu : Tuku

Rachel LaMont

Âge : 34 ans / Domicile : Southfield, Michigan / Emploi : Graphiste / Tribu : Gata

Sam Phalen

Âge : 24 ans / Domicile : Nashville, Tennessee / Emploi : Journaliste sportif / Tribu : Gata

Sierra Wright

Âge : 27 ans / Domicile : Phoenixville, Pennsylvanie / Travail : Infirmière / Tribu : Gata

Salomon « Sol » Yi

Âge : 43 ans / Domicile : Norwalk, Connecticut / Emploi : Vente d’appareils médicaux / Tribu : Luvo

Sue Smey

Âge : 59 ans / Domicile : Putnam Valley, New York / Emploi : Propriétaire d’une école de pilotage / Tribu : Tuku

Le petit Chirichillo

Âge : 23 ans / Domicile : Manahawkin, New Jersey / Emploi : Rédacteur indépendant / Tribu : Luvo

Terrien « TK » Foster

Âge : 31 ans / Domicile : Washington DC / Emploi : Responsable marketing sportif / Tribu : Tuku

Tiyana Hallums

Âge : 27 ans / Domicile : Oahu, Hawaï / Travail : Hôtesse de l’air / Tribu : Tuku