Comment regarder Star Trek: Lower Decks au Royaume-Uni

Star Trek: Lower Decks – la dernière émission animée pour adultes se déroulant dans l’univers Star Trek – reviendra pour une troisième saison sur Paramount Plus cet été, avec une quatrième saison également confirmée.

Si vous souhaitez regarder les première et deuxième saisons, nous avons tout ce que vous devez savoir. Nous avons également un article similaire pour Star Trek: Discovery et un guide sur la façon de regarder les films et émissions de Star Trek dans l’ordre si vous souhaitez devenir vous-même un trekkie à part entière.

Quand commence la saison 3 de Lower Decks?

La première chose que vous devez savoir est que la troisième saison de l’émission commencera à être diffusée – aux États-Unis au moins – sur 25 août.

Aux États-Unis, la série fera ses débuts sur le service de streaming Paramount +, mais la situation au Royaume-Uni est moins claire. Paramount + a maintenant été lancé au Royaume-Uni, et de nouveaux Trek comme Strange New Worlds et la dernière saison de Discovery y sont disponibles.

D’autre part, les deux premières saisons de Lower Decks, ainsi que Picard, étaient exclusives à Amazon Prime Video au Royaume-Uni. Paramount a annulé un contrat similaire avec Netflix pour Discovery à la dernière minute, alors envisagez peut-être de faire la même chose ici, auquel cas Lower Decks ferait le saut vers le nouveau service de streaming. Mais il y a une chance que cela reste avec Amazon – et pour le moment, Amazon est également l’endroit où vous trouverez les deux premières saisons à diffuser au Royaume-Uni.

Regardez Star Trek: Lower Decks sur Amazon Prime Video

Si vous êtes abonné à Prime Video au Royaume-Uni, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Europe, au Japon ou en Inde, vous pouvez regarder le les deux premières saisons de Lower Decks en ce moment.

Vous pouvez souscrire à un abonnement Amazon Prime Video pour 5,99 £ par mois pour le service de diffusion autonome, ou 7,99 £ par mois pour un abonnement Prime complet qui offre la livraison le lendemain, des livres électroniques, de la musique et l’accès à des ventes flash telles que Premier jour.

Vous pouvez vous inscrire à l’un ou l’autre sur le

Site web d’Amazon. Les plans sont légèrement moins chers si vous vous engagez à un abonnement de 12 mois. De plus, un essai gratuit de 30 jours est disponible pour les nouveaux abonnés.

Regardez Star Trek: Lower Decks avec un VPN

Star Trek: Lower Decks est également disponible sur Paramount Plus aux États-Unis, une plate-forme de streaming à deux niveaux – 4,99 $ par mois pour le contenu financé par la publicité et 9,99 $ par mois pour le contenu sans publicité (avec téléchargements hors ligne) ainsi qu’un sept- essai gratuit d’une journée pour les deux abonnements.

Alors que Paramount + est désormais disponible sur de nombreux marchés, Lower Decks n’est inclus qu’aux États-Unis, au Canada et dans quelques autres – pour le moment. Cependant, vous pouvez utiliser un VPN pour accéder à US Paramount+ de n’importe où.

Si vous ne le savez pas déjà, VPN signifie Virtual Private Network et est un logiciel qui redirige votre adresse IP pour vous permettre de naviguer sur Internet de manière sécurisée et anonyme. Vous pouvez également l’utiliser pour apparaître comme si vous étiez basé dans un autre pays – donc pour regarder Lower Decks, ce serait l’Amérique.

Il existe de nombreux fournisseurs de VPN, mais pour la meilleure combinaison de prix et de fonctionnalités, nous recommandons soit

NordVPN ou

ExpressVPN – deux services que nous avons essayés et testés à de nombreuses reprises chez Tech Advisor. Vous pouvez également explorer certaines options VPN gratuites, mais celles-ci n’auront probablement pas suffisamment de serveurs pour accéder à Paramount Plus avec succès.

Après avoir téléchargé le VPN de votre choix, vous devez alors surmonter un autre obstacle : les options de paiement. Actuellement, Paramount Plus n’accepte que les cartes liées aux pays où elle opère. Si vous êtes dans l’un d’entre eux, vous pouvez simplement créer un compte comme d’habitude avant d’activer votre VPN, mais sinon, vous devrez utiliser notre solution de contournement.

Vous pouvez contourner le problème de paiement en achetant une carte-cadeau numérique. Voici ce que vous devez faire :

Connectez-vous à un serveur américain sur le VPN de votre choix

Achetez une carte-cadeau en ligne auprès d’un détaillant en ligne tel que Walmart (vous pouvez trouver d’autres options ici). 25 $ est le minimum, ce qui vous rapportera près de quatre mois de visionnage financé par la publicité. Vous devrez peut-être également obtenir une adresse et un numéro de téléphone aux États-Unis pour vous inscrire, mais vous pouvez les obtenir gratuitement en ligne.

Choisissez le plan d’abonnement auquel vous souhaitez vous inscrire

Vous devriez maintenant pouvoir regarder Paramount Plus.

Comme toujours lorsque vous utilisez un VPN pour accéder à du contenu à l’étranger, sachez que vous violerez les conditions d’utilisation de Paramount Plus, de sorte que la société pourrait théoriquement annuler votre compte si elle se rend compte que vous utilisez un VPN. Procédez à vos risques et périls.