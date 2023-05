Comment regarder Spider-Man: Into the Spider-Verse aux États-Unis et au Royaume-Uni

Il ne faudra pas longtemps avant que Spider-Man: Across the Spider-Verse débarque dans les cinémas, la suite du film acclamé par la critique de 2018, Into the Spider-Verse.

Si vous voulez un rafraîchissement de l’histoire de Miles Morales et de toutes les variantes de Spider-Man, alors n’ayez crainte. Voici tout ce que vous devez savoir pour regarder Into the Spider-Verse aux États-Unis et au Royaume-Uni.

Vous pouvez également lire ce que vous devez regarder avant The Flash and Guardians of the Galaxy Vol. 3.

Comment regarder Into the Spider-Verse aux États-Unis

Au moment de la rédaction de cet article, Spider-Man : Into the Spider-Verse n’est pas disponible sur les services de streaming moins chers comme Netflix ou Disney+. Cependant, les abonnés à des services premium tels que Fubo, Direc TV, Sling TV et FX Now peuvent tous y accéder. Sling est l’option la moins chère à 30 $ par mois.

Pour beaucoup moins cher, vous pouvez également louer ou acheter le film sur Amazon, Google Play, Apple TV et YouTube.

Comment regarder Into the Spider-Verse au Royaume-Uni

À l’heure actuelle, Spider-Man: Into the Spider-Verse est disponible sur le service de streaming flexible de Sky, Now.

Si vous n’êtes pas inscrit, vous pouvez le regarder avec un abonnement Now Cinema, qui coûte 9,99 £ par mois. Alternativement, si Sky Cinema est inclus dans votre forfait TV, vous devriez également pouvoir regarder le film sans frais supplémentaires.

Si vous préférez louer/posséder le film, vous pouvez l’obtenir sur Amazon, Google Play, Apple TV et YouTube.

Vous pouvez approfondir vos connaissances sur Spidey grâce à notre guide sur la façon de regarder les films de Spider-Man dans l’ordre. Nous avons également un guide similaire pour tous les films du MCU.