Comment regarder, spécifications attendues et plus

La série de smartphones la plus populaire de Xiaomi, la série Redmi Note est mise à jour aujourd’hui avec la série Redmi Note 10. La série Redmi Note 10 devrait être lancée en Inde aujourd’hui à midi (midi) lors d’une présentation en ligne, où Xiaomi révélera le Redmi Note 10, le Redmi Note 10 Pro et le Redmi Note 10 Pro Max de la série. Cette série de smartphones sera lancée en tant que successeur de la série Redmi Note 9 lancée en mars de l’année dernière. Le Redmi Note 10 a déjà été taquiné pour être livré avec un écran super AMOLED et un appareil photo principal de 108 mégapixels.

Le lancement de la série Redmi Note 10 en Inde commencera aujourd’hui à midi (midi) et sera retransmis en direct sur les pages de médias sociaux de Xiaomi, notamment Facebook, Twitter et YouTube. Les gens peuvent également regarder la présentation de lancement dans la vidéo intégrée ci-dessous. Les prix de la série Redmi Note 10 n’ont pas encore été révélés, mais on s’attend à ce que le prix de la série Redmi Note 10 soit compris entre 15 000 et 20 000 Rs. Il devrait être disponible en deux options de RAM – 8 Go de RAM et 6 Go de RAM.

Le Redmi Note 10 serait livré avec un écran perforé AMOLED de 6,43 pouces (Xiaomi l’appelle «Dot Display») et sera alimenté par un SoC Qualcomm Snapdragon 678 octa-core avec au moins 6 Go de RAM. Xiaomi a déjà confirmé un processeur Qualcomm Snapdragon de qualité moyenne sur la série Redmi Note 10. Le Redmi Note 10 peut également comporter une configuration de caméra arrière quadruple qui comprend une caméra principale de 48 mégapixels associée à des prises de vue ultra-larges et macro.

Le Redmi Note 10 Pro, d’autre part, devrait également être livré avec un écran AMOLED avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il est supposé être alimenté par un chipset Qualcomm Snapdragon 732G, associé à jusqu’à 8 Go de RAM et 128 Go de stockage interne. Le Redmi Note 10 Pro devrait également inclure des caméras arrière quadruples avec un capteur principal de 64 mégapixels.

Le Redmi Note 10 Pro Max sera la variante haut de gamme et serait livré avec un écran 120 Hz alimenté par un SoC Qualcomm Snapdragon 768G. Selon la rumeur, il serait également livré avec une configuration de caméra arrière quadruple avec un tireur principal de 108 mégapixels.