La marque locale Micromax est sur le point de lancer son troisième smartphone de la série de smartphones Micromax In, le Micromax In 1 aujourd’hui. Le Micromax In 1 sera lancé aujourd’hui à 12h00 et sera mis en vente peu après le lancement sur Flipkart. Le Micromax In 1 sera le troisième smartphone de la série de smartphones Micromax In, après le lancement des Micromax In Note 1 et Micromax In 1b de la société en novembre de l’année dernière. Micromax diffusera le lancement même sur son site Web (micromaxinfo.com) et sur les poignées de médias sociaux de l’entreprise. Micromax n’a pas encore révélé officiellement de détails sur le Micromax In 1, mais la société a taquiné le smartphone avec des one-liners originaux, en ligne avec l’héritage indien du smartphone comme «Gaming Ka Gully Boy», «Camera Ka Khladi», « Affichez Ka Don », et plus encore.

Bien qu’il n’y ait pas de mot officiel sur les fonctionnalités du Micromax In 1, les spécifications du smartphone ont fait l’objet de rumeurs dans le passé. Le Micromax In 1 a également fait surface dans une liste Geekbench plus tôt cette semaine, faisant allusion aux spécifications possibles du Micromax In 1. Selon la liste Geekbench, le Micromax In 1 sera alimenté par un SoC MediaTek Helio G80 octa-core, associé à 6 Go de RAM. Le smartphone fonctionnera sous Android 10 et disposera d’un écran Full HD + de 6,67 pouces, selon la liste Geekbench. Le smartphone sera soutenu par une batterie de 5000 mAh avec prise en charge d’une charge rapide de 18 W. Celles-ci sont conformes aux rumeurs qui avaient fait surface juste après l’annonce du lancement de Micromax.

Les teasers Micromax sur Flipkart et les médias sociaux montrent une configuration de triple caméra arrière sur le Micromax In 1. Selon la liste Geekbench, la triple caméra arrière du Micromax In 1 comprendra une caméra principale de 48 mégapixels, un capteur de profondeur de 2 mégapixels et un Objectif macro 2 mégapixels. À l’avant, il y aurait un jeu de tir avant de 8 mégapixels.