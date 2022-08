Comment regarder Sky Sports Transfer Deadline Day aux États-Unis

Le mercato de cet été est déjà un record. Les clubs de Premier League anglaise ont dépensé plus de 1,7 milliard de dollars, plus que toute autre fenêtre estivale de l’histoire. Tout se termine le jeudi 1er septembre. Pour vous assurer de ne manquer aucune offre, nous avons les détails sur la façon de regarder Sky Sports Transfer Deadline Day aux États-Unis.

Comment regarder le jour de la date limite de transfert de Sky Sports

Pour les téléspectateurs aux États-Unis, Sky Sports Transfer Deadline Day est diffusé en direct exclusivement sur Peacock Premium. La diffusion en direct commence à 15 h HE.

En plus du jour de la date limite de transfert de Sky Sports, NBC Sports diffusera un épisode spécial de Zone de but à partir de 17 h HE. Le programme d’une heure est disponible sur USA Network. Cela plongera dans les discussions sur le transfert immédiatement après la fin du match Leicester contre Manchester United de jeudi.

Si vous n’avez pas déjà Peacock, c’est 4,99 $ par mois. La meilleure partie à ce sujet est les 180 matchs de Premier League qu’il diffuse chaque saison.

Anticipation du jour de la date limite de transfert

Plusieurs clubs de Premier League doivent encore recruter de nouveaux joueurs avant la fermeture de la fenêtre jeudi. Dans le même temps, de nombreux clubs doivent se débarrasser des footballeurs pour faire place aux nouvelles stars.

Il y a plusieurs transactions majeures qui peuvent se produire. L’un, en particulier, que nous surveillons de près est Christian Pulisic. Les rumeurs d’un transfert potentiel à Manchester United se sont éteintes. Cependant, le joueur semble être excédentaire par rapport aux exigences de Chelsea, n’ayant fait que des apparitions de remplacement tardives cette saison.

Peacock améliore l’expérience de visionnage de la Premier League

Si vous avez manqué l’actualité, Peacock a lancé une toute nouvelle fonctionnalité pour les matchs de Premier League appelée Jeux clés.

“[Key Plays] est vraiment un moyen de s’assurer que les fans n’ont pas à s’inquiéter d’arriver en retard sur les flux en direct », explique John Jelley, SVP, Product and User Experience chez Peacock. «Donc, ce qu’il fait, c’est qu’il combine l’apprentissage automatique – donc en regardant ce qui se passe à l’écran – combiné aux données d’événements en direct du jeu, et organise automatiquement les principaux faits saillants.

“Alors tu rentres [to the live stream] après qu’il a commencé et attraper encore tous les moments clés. Et cela vous ramène au point en direct une fois que vous l’avez fait.

Chaque fois que vous affichez les commandes du joueur dans Peacock pendant un jeu en direct, vous verrez des jeux clés ajoutés au fur et à mesure qu’ils se produisent. Vous pouvez également revoir un moment en tant que jeu clé pendant le jeu lui-même. De plus, vous avez le contrôle pour accéder à des points spécifiques du jeu. En plus de cela, il y a un bouton “Retourner au jeu” qui ramène les téléspectateurs là où ils se trouvaient avant de cliquer sur le jeu clé.

La fonction Key Plays est disponible sur plusieurs appareils multimédias. Par exemple, ce sont AppleTV, Roku, X1, Samsung, FireTV, Android TV et XClass.