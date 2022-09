Comment regarder Sky Sports Box Office sur Now, TV et en ligne

Si vous souhaitez écouter les plus grands matchs de boxe, il y a de fortes chances que vous deviez vous inscrire à Sky Sports Box Office – le service à la carte de Sky. Ceci n’est pas inclus dans le prix d’un abonnement Sky Sports ou Now, et le coût variera en fonction de l’événement.

Bien qu’il n’y ait pas de gros combats à venir au moment de la rédaction, nous avons rassemblé les conseils généraux pour regarder Sky Sports Box Office sur votre téléviseur, votre appareil intelligent et votre PC, et comment le payer.

Vous pouvez également découvrir comment regarder d’autres chaînes sportives premium telles que DAZN et ESPN + au Royaume-Uni.

Comment acheter un événement sur Sky Sports Box Office

Au moment de la rédaction de cet article, aucun combat à venir n’est prévu pour Sky Sports Box Office, il n’est donc pas possible de s’inscrire. Cependant, voici les étapes à suivre lorsqu’un événement est programmé :

Créez une connexion sur le site Web de Sky Sports Box Office (vous devez avoir plus de 18 ans)

Sélectionnez l’événement que vous souhaitez regarder

Sauf si vous voulez regarder via Virgin ou Sky choisissez où vous regarderez l’événement – si vous spécifiez le téléviseur, vous ne pourrez pas regarder sur PC et vice versa

choisissez où vous regarderez l’événement – si vous spécifiez le téléviseur, vous ne pourrez pas regarder sur PC et vice versa Finalisez votre achat

La diffusion en continu de l’événement dépendra alors de l’appareil que vous possédez – nous en avons plus à ce sujet ci-dessous. Vous ne pouvez regarder qu’un seul flux sur un appareil par achat.

Si vous diffusez un match via votre forfait Sky ou Virgin TV, vous devrez acheter l’événement directement sur votre téléviseur. Encore une fois, continuez à lire pour plus d’informations.

Le coût de l’événement varie à chaque fois. Le dernier grand combat – Joshua contre Usyk – a coûté 27 £. Vous pouvez diffuser un match à la demande jusqu’à sept jours après sa première diffusion.

Comment regarder un événement Sky Sports Box Office à la télévision

Si vous souhaitez diffuser un combat sur grand écran, vous devrez acheter l’événement via votre forfait Sky / Virgin TV, ou posséder une clé ou une boîte de diffusion Now smart et l’application Sky Sports Box Office.

Pour Sky, l’événement peut être acheté sur le site Internet. Pour Virgin, ce sera sous l’onglet “Événements en direct” de la section “À la demande” de la page d’accueil.

Si vous souhaitez regarder un combat via un appareil intelligent, il doit s’agir d’un Now smart stick, d’un Now Black Box ou d’un Now Smart Box.

Malheureusement, vous ne pouvez pas simplement télécharger l’application sur d’autres bâtons ou boîtiers de diffusion en continu (comme un Roku ou Amazon Fire Stick), ou sur votre téléviseur intelligent. Vous ne pouvez pas non plus vous connecter avec un abonnement Sky Sports ou un abonnement Now Sports.

Notez que les appareils de streaming Now sont actuellement interrompus au Royaume-Uni, vous devrez donc déjà en posséder un pour que cette méthode fonctionne. Si vous êtes en Irlande, vous pouvez les acheter ici.

Une fois que vous avez téléchargé gratuitement l’application Sky Sports Box Office sur votre appareil Now, vous devez vous connecter au compte sur lequel vous avez acheté le pass.

Comment regarder un événement Sky Sports Box Office sur PC ou smartphone

Si vous n’avez pas de stick ou de box Now streaming, la meilleure chose à faire est de vous connecter à la page du navigateur Sky Sports Box Office sur votre PC ou ordinateur portable ou de télécharger et de vous connecter à l’application sur votre tablette ou smartphone (iOS et Android). ).

Il n’est pas possible de diffuser et de refléter l’événement depuis votre téléphone ou votre PC, ni de connecter votre appareil via HDMI. Si vous choisissez d’acheter l’événement pour votre téléphone/PC, c’est le seul appareil sur lequel vous pourrez le diffuser.