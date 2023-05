Comment regarder Séville vs AS Roma en direct à la télévision, en ligne

La Puskas Arena de Budapest est prête à assister à une compétition de poids lourds avec Séville et l’AS Roma s’affrontant en finale de l’UEFA Europa Cup. L’affrontement très attendu entre les deux puissances que sont l’Espagne et l’Italie aura lieu le 1er juin. Le match débutera jeudi à 00h30 IST.

Séville détient un excellent record de championnat en Ligue Europa. Ils se sont qualifiés quatre fois pour la finale en 2014, 2015, 2016 et 2020 et ont remporté la victoire à chaque occasion, faisant d’eux le club le plus titré du tournoi. Pendant ce temps, la Roma participera à la finale de la Coupe Europa pour la première fois cette année. Leur premier grand titre UEFA est survenu l’année dernière lorsqu’une équipe guidée par Jose Mourinho a remporté la première UEFA Europa Conference League.

Séville s’est qualifié pour la bataille au sommet après avoir vaincu les géants de la Premier League Manchester United et le club italien de la Juventus en quart de finale et en demi-finale. La Roma, quant à elle, a devancé l’équipe d’Eredivisie Feyenoord en quart de finale avant de prendre le dessus sur les géants de la Bundesliga Bayern Leverkusen en demi-finale. Séville, qui dispute sa septième finale de la Ligue Europa, cherchera à poursuivre sa domination dans le tournoi, tandis que la Roma tentera de graver son nom sur le trophée pour la première fois de l’histoire.

A LIRE AUSSI | Mauricio Pochettino nommé nouveau manager de Chelsea

Avant le match final de l’UEFA Europa League 2022-23 de jeudi entre Séville et l’AS Roma ; voici tout ce que vous devez savoir :

À quelle date se jouera le match de la finale de l’UEFA Europa League 2022-23 entre Séville et l’AS Roma ?

La finale de l’UEFA Europa League 2022-23 entre Séville et l’AS Roma aura lieu le 1er juin, jeudi.

Où se jouera le match final de l’UEFA Europa League 2022-23 Séville vs AS Roma ?

La finale de l’UEFA Europa League 2022-23 entre Séville et l’AS Roma se jouera à la Puskas Arena de Budapest.

À quelle heure commencera le match de la finale de l’UEFA Europa League 2022-23 entre Séville et l’AS Roma ?

Le match de la finale de l’UEFA Europa League 2022-23 entre Séville et l’AS Roma débutera jeudi à 00h30 IST.

Quelles chaînes de télévision diffuseront le match de la finale de l’UEFA Europa League 2022-23 entre Séville et l’AS Roma ?

Le match Séville vs AS Roma sera télévisé sur le réseau Sports 18 en Inde.

Comment regarder la diffusion en direct du match de la finale de l’UEFA Europa League 2022-23 entre Séville et l’AS Roma ?

Le match Séville vs AS Roma sera diffusé en direct sur l’application et le site Web SonyLiv en Inde.

Séville vs AS Roma Possible onze de départ :

Formation de départ prévue pour Séville : Bounou, Navas, Bade, Gudelj, Telles, Fernando, Rakitic, Ocampos, Torres, Gil, En-Nesyri

Composition de départ prévue de l’AS Roma : Patricio, Mancini, Smalling, Ibanez, Celik, Cristante, Matic, Spinazzola, Dybala, Pellegrini, Abraha