Comment regarder Roland-Garros 2023 en streaming gratuitement

L’Open de France approche à grands pas et la compétition s’annonce féroce, même s’il s’agit de la première année du tournoi sans Rafael Nadal depuis aussi longtemps que l’on s’en souvienne.

La tête de série masculine est le nouveau numéro un Carlos Alcaraz, suivi de Daniil Medvedev et bien sûr de Novak Djokovic, ce qui signifie qu’il y a une chance qu’Alcaraz et Djokovic se rencontrent en demi-finale.

Iga Swiatek et Aryna Sabalenka sont en tête des têtes de série féminines, Swiatek étant la favorite en tant que championne en titre désireuse de décrocher son troisième titre à Roland-Garros – Sabalenka n’a jamais dépassé le troisième tour ici.

Pour toute cette action et plus encore, voici comment regarder le tournoi en direct et gratuitement sur à peu près n’importe quel appareil, partout dans le monde.

Quand est l’Open de France?

Le tournoi débutera ce week-end le dimanche 28 mai 2023 et se terminera par la finale du simple messieurs dimanche 11 juin 2023.

Comment regarder l’Open de France au Royaume-Uni

ITV détenait auparavant les droits de diffusion de Roland-Garros, mais cette année, les choses sont différentes. Warner Bros. Discovery a désormais les droits sur le tournoi, ce qui signifie que vous aurez besoin soit d’une chaîne sportive premium, soit d’un abonnement au streaming.

Vous pouvez regarder Roland Garros en HD sur Eurosport 1 et 2 sur Virgin (chaînes 521 et 522), Sky (chaînes 410 et 411) et BT (chaînes 412 et 413). Malheureusement, comme il s’agit d’une chaîne premium, vous ne pouvez pas la regarder sur Freeview.

Roland-Garros sera également diffusé sur Discovery+. Mais l’accès n’est pas gratuit : vous devez vous abonner au forfait Divertissement et Sports, qui coûte 6,99 £ par mois, soit 59,99 £ par an. Il n’y a pas d’essai gratuit disponible pour ce package. Cependant, si vous êtes un Client mobile Vodafonevous pourrez peut-être bénéficier gratuitement de six mois de Discovery+.

Si vous êtes abonné à Amazon Prime Video, vous pouvez également ajouter Discovery+ en tant que chaîne premium à votre forfait de streaming. Cela coûte également 6,99 £ supplémentaires par mois en plus de votre abonnement Prime, soit 59,99 £ par an.

Comment regarder l’Open de France aux États-Unis

Aux États-Unis, NBC diffusera une couverture complète du tournoi de cette année. Vous aurez besoin d’un abonnement par câble à NBC Sports, qui vous permet également de diffuser le tennis sur l’application NBC Sports.

Si vous n’avez pas de câble, le moyen le plus simple de regarder sera via le service de streaming Peacock de NBC, qui a des plans à partir de seulement 4,99 $ par mois et vous donne accès à de nombreux autres programmes télévisés, films et sports en direct.

Les fans américains peuvent également s’abonner à Tennis Channel Plus, même si ce n’est pas bon marché à 110 $ par an. D’un autre côté, cela vous permettra de regarder plus de 100 événements ATP et WTA, donc cela pourrait valoir la peine si vous êtes un passionné de tennis.

Regardez l’Open de France partout dans le monde

Il est toujours possible de regarder Roland-Garros si vous êtes dans un pays sans diffuseur, ou simplement si vous voyagez pendant le tournoi.

Vous pouvez soit vous inscrire à Discovery + (qui est déjà disponible en Europe et dans d’autres parties du monde) ou à Peacock. Cependant, étant donné que les sites Web et les applications bloqueront l’accès à toute personne extérieure aux pays dans lesquels ils sont disponibles, vous devrez peut-être utiliser un service VPN.

Les VPN (réseaux privés virtuels) redirigent votre adresse IP afin que vous puissiez naviguer sur Internet en toute sécurité et comme si vous veniez d’un autre pays. Vous trouverez une sélection de recommandations dans notre meilleur résumé VPN, mais pour vous faire gagner du temps, deux bons paris sont NordVPN et SurfRequin.

Une fois que vous avez choisi votre VPN, connectez-vous simplement à un serveur (soit le Royaume-Uni pour Discovery+, soit les États-Unis pour Peacock) et créez un compte. Nous avons réussi à nous inscrire à Peacock depuis le Royaume-Uni sans aucun problème – consultez notre guide pour diffuser Peacock depuis l’étranger pour plus d’informations.

Chaîne YouTube officielle de Roland-Garros

Si cela ne vous dérange pas de manquer les matchs en direct, vous pouvez retrouver les temps forts sur la chaîne YouTube de Roland-Garros.