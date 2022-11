Comment regarder Rihanna Savage X Fenty Show 2022 Volume 4 – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit image : Amazon Prime

Chaque année Rihanna sort son spectacle Savage X Fenty et c’est toujours un événement passionnant et cette année ne sera pas différente. Le Savage X Fenty Vol. 4 sera diffusé exclusivement sur Prime Video dans plus de 240 pays à travers le monde à partir du 9 novembre. Le spectacle sera rempli d’apparitions passionnantes de Rihanna elle-même ainsi que de mannequins Cara Delevingne et Irina Cheikhdes artistes dont Anitaet même actrice Taraji P. Henson.

Pour regarder le défilé de mode, vous devez être membre d’Amazon Prime, mais n’ayez crainte, car vous pouvez vous inscrire pour un essai gratuit de 30 jours, ici même. Une fois que vous êtes membre, vous êtes prêt à regarder l’émission.

En plus d’Anitta, les interprètes de l’événement incluent Burna Boy, Don Toliveret Maxwell tandis que les apparitions spéciales incluent Ángela Aguilar, Avani Gregg, Bella Poarch, Damson Idris, Joan Smalls, Kornbread, Lara Stone, Lilly Singh, Marsai Martin, Precious Lee, Rickey Thompson, Sheryl Lee Ralph, Simu Liu, Taylour Paige, Winston Duke, Zach Mikoet beaucoup plus.

Le Savage X Fenty Show Vol. 4 présenté par Prime Video, était bourré de tenues de lingerie sexy et certains de nos favoris comprenaient le corset vert métallisé sexy d’Irina avec de la lingerie transparente et une mini-jupe assortie ainsi que le soutien-gorge noir scintillant plongeant de Cara avec des bretelles sur la poitrine. Elle avait les cheveux lissés en tresses hautes tandis que ses sourcils étaient décolorés et une épaisse doublure noire en œil de chat complétait son look.

Tous les looks Savage X Fenty portés tout au long du défilé seront disponibles dans la boutique Amazon Fashion Store et chez Savage X Fenty le 9 novembre.