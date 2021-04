Les fans de la famille royale du monde entier se préparent cette semaine à honorer le prince Philip, décédé à 99 ans le 9 avril, alors qu’il reposait le 17 avril.

Le duc d’Édimbourg, époux de la reine Elizabeth II pendant plus de 70 ans, a offert une présence constante derrière elle à des milliers d’événements publics, devenant aussi familier du peuple britannique que la reine, sinon toujours aussi aimée.

Sa mort a été marquée par des salutations de 41 canons à des endroits à travers le Royaume-Uni, y compris la tour de Londres et le château d’Édimbourg, ainsi qu’à Gibraltar et sur des navires de la Royal Navy en mer.

Voici à quoi s’attendre des funérailles du prince Philip, baptisée Operation Forth Bridge, ainsi que des réponses à certaines questions urgentes:

À quelle heure sont les funérailles du prince Philip?

Les funérailles auront lieu samedi au château de Windsor dans le cadre d’un service familial qui sera fermé au public, a déclaré le palais de Buckingham. Il débutera par un moment de silence national à 10 h HAE / 7 HAP (15 h 00 en Angleterre).

Avant le service, le cercueil de Philip sera placé sur un Land Rover à 9 h 40 HAE pour une petite procession de cérémonie de l’entrée d’État du château de Windsor à la chapelle Saint-George à partir de 9 h 45. Les membres de la famille royale marcheront derrière le cercueil du prince Philip, qui sera porté par un Land Rover personnalisé, le duc d’Édimbourg a aidé à concevoir lui-même.

Les funérailles du prince Philip sont prévues pour le 17 avril: Vos questions, répondues

Où puis-je regarder les funérailles du prince Philip à la télévision?

Les plans de couverture pour les réseaux américains de diffusion et de câblodistribution comprennent (en tout temps EDT):

ABC: Le présentateur de « World News Tonight », David Muir, dirigera la couverture à partir de 9h30. ABC News Live diffusera la couverture.

CBS: L’animatrice de « CBS This Morning », Gayle King, présentera un reportage spécial à partir de 9h30. CBSN diffusera une couverture.

NBC: Savannah Guthrie et Hoda Kotb ancreront un reportage spécial à partir de 9h30 depuis leur studio « Today » à New York. NBC News NOW diffusera la couverture réseau sur toutes les plates-formes, y compris Peacock.

Fox News: Martha MacCallum, présentatrice de « The Story », assurera la retransmission en direct de 9 h à midi depuis le siège de Fox à New York. Fox News Digital diffusera les procédures funéraires.

CNN: Anderson Cooper de « Anderson Cooper 360 » ancrera une couverture spéciale à partir de 9 heures. La couverture des funérailles sera diffusée sur la page d’accueil de CNN.com et sur les appareils mobiles via les applications CNN.

MSNBC est devrait également fournir une couverture funéraire.

Qui est le prince Philip et pourquoi n’était-il pas roi? Ce qu’il faut savoir sur le défunt mari de la reine Elizabeth II

Le prince Harry et Meghan Markle seront-ils présents?

Le prince Harry est arrivé en Angleterre et suit le protocole COVID-19, selon People et BBC. Il est prêt à assister au service, avec d’autres membres de la famille royale. Mais son épouse, la duchesse Meghan, qui est enceinte du deuxième enfant du couple, a été avisée par son médecin de ne pas faire le long voyage depuis le sud de la Californie, où la famille a vécu, a rapporté l’Associated Press. Harry a partagé un hommage « à la mémoire aimante » de son grand-père sur le site Web Archewell du couple.

Le prince Harry pour assister aux funérailles du prince Philip; Meghan a conseillé de ne pas voler au Royaume-Uni

Comment la pandémie de COVID-19 affectera-t-elle les funérailles du prince Philip?

La pandémie de coronavirus signifie que les funérailles du prince Philip seront un adieu plus discret que celui qui a marqué de nombreux décès royaux. Les responsables du palais ont déclaré que la cérémonie se déroulerait strictement conformément aux directives du gouvernement COVID-19, qui limitent le nombre de participants aux funérailles à 30. Ils ont refusé de dire si la famille royale serait tenue de porter des masques.

Meghan, Harry avait l’intention de retarder l’interview d’Oprah si le prince Philip empirait, dit Gayle King

Quels sont les plans funéraires?

Le College of Arms, l’organisme qui supervise le protocole cérémoniel, a annoncé que le corps du duc reposerait au château de Windsor, où Philip a passé ses dernières semaines avec la reine. Ses funérailles auront lieu dans la chapelle Saint-George, le site de siècles de sépultures royales. L’église d’une capacité de 800 personnes est située sur le terrain du château de Windsor, qui a également accueilli le mariage du prince Harry et de la duchesse Meghan en mai 2018.

À la fin du service, le prince Philip sera enterré dans le caveau royal de la chapelle, selon le palais.

En tant qu’époux du souverain, Philippe a droit à une cérémonie funéraire, du même type que celle utilisée pour honorer la reine mère et la princesse Diana. Mais il ne voulait apparemment pas que ce genre de tracas se fasse sur lui. Cela signifie qu’il a passé le service habituel à l’abbaye de Westminster ou à la cathédrale Saint-Paul et qu’il ne restera pas en état au palais de Westminster.

Les membres du public sont priés d’éviter de se rassembler en foule et d’envisager de faire un don à une œuvre de bienfaisance au lieu d’hommages floraux, selon un communiqué du palais de Buckingham. Il y aura également un livre de condoléances en ligne pour ceux qui souhaitent laisser des messages sur le site Web royal.

Comment le prince Philip est-il mort?

La cause du décès de Philip n’était pas immédiatement connue. L’annonce du palais de Buckingham le 9 avril a déclaré que le prince « est décédé paisiblement ce matin au château de Windsor ».

Philip était récemment revenu au château de Windsor après la plus longue hospitalisation de sa vie. Il a été admis dans un hôpital de Londres le 16 février après s’être senti mal. Il a ensuite été transféré dans un autre hôpital de Londres où il a subi une intervention cardiaque, puis est retourné à l’hôpital King Edward VII où il est resté jusqu’à sa libération le 16 mars. Il a également été hospitalisé en décembre 2019 pour traiter une maladie préexistante.

En décembre 2011, il a été transporté d’urgence à l’hôpital après avoir souffert de douleurs à la poitrine pendant les vacances de Noël annuelles de la famille royale. Il a subi une procédure de stent d’urgence pour corriger une artère bloquée et a été libéré quatre jours plus tard. Il a également été hospitalisé en 2012 pour ce qui a été décrit comme une infection soudaine de la vessie.

Contribution: Jayme Deerwester, Maria Puente et Bill Keveney, USA TODAY, et Associated Press