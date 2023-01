Comment regarder Poker Face en dehors des États-Unis

Rian Johnson a récemment fait la une des journaux avec la sortie de Glass Onion, la suite exclusive de Netflix du mystère du meurtre, Knives Out. Cependant, il a également une toute nouvelle série mystère qui fait ses débuts ce mois-ci.

Natasha Lyonne joue le rôle de Charlie Cale, un détective qui a une capacité naturelle à dire quand quelqu’un ment. Elle part sur la route et s’occupe de toute une série de cas inhabituels.

Si vous souhaitez diffuser Poker Face, nous avons rassemblé tout ce que vous devez savoir. Nous avons également un article similaire pour la série télé-réalité, The Traiters.

Poker Face n’est plus qu’à quelques semaines et sortira le jeudi 26 janvier 2023 sur le service de vapeur Peacock aux États-Unis. Après cela, de nouveaux épisodes seront publiés chaque semaine le jeudi.

Il ne sera disponible que sur les niveaux payants de Peacock, qui sont Peacock Premium (avec publicité) pour 4,99 $ par mois, et Peacock Premium Plus (sans publicité) pour 9,99 $ par mois.

Vous pouvez avoir un aperçu de ce qui vous attend dans la bande-annonce officielle de Poker Face :

Comment regarder Poker Face au Royaume-Uni

Peacock est disponible au Royaume-Uni via les forfaits Sky TV et le service de streaming Now via l’abonnement Entertainment. Cependant, tout le contenu publié sur Peacock US ne se rend pas à l’étranger au Royaume-Uni.

Jusqu’à présent, nous n’avons eu aucune confirmation que Poker Face sortira Sky/Now. Si cela change, nous mettrons à jour cet article.

Heureusement, vous pouvez toujours regarder Poker Face sur Peacock US en dehors des États-Unis en utilisant un VPN. Un VPN peut débloquer les services de streaming en donnant l’impression que vous êtes aux États-Unis, quel que soit l’endroit où vous vivez réellement.

Il existe des dizaines de services VPN, mais pour débloquer les services de streaming, nous recommandons NordVPN et ExpressVPN. Vous pouvez trouver plus d’informations dans notre guide des meilleurs VPN pour le streaming.

Une fois que vous avez choisi votre VPN, vous devrez contourner le processus de paiement, ce qui peut être fait avec un iPhone ou un appareil Android et un compte PayPal.

Comment enregistrer vos informations de paiement sur Peacock US

Nous avons réussi à créer un compte Peacock Premium en utilisant un téléphone Android et ExpressVPN

Voici ce que vous devez faire une fois que vous avez téléchargé votre VPN sur votre appareil mobile :

Lancez votre VPN sur votre appareil iOS/Android et connectez-vous à un serveur américain

Créez un nouvel identifiant Apple/compte Google Play dans votre navigateur lié aux États-Unis

Enregistrez votre nouveau compte sur la boutique d’applications de votre appareil iOS/Android

Vous devriez maintenant avoir accès à l’App Store américain – téléchargez et installez l’application Peacock

Si vous n’avez pas accès à l’App Store américain, connectez-vous à votre VPN sur votre PC et envoyez l’application sur votre téléphone via le Web.

Appuyez sur “Ignorer” si l’App Store vous demande d’ajouter des informations de paiement à votre compte

Créez un nouveau compte dans l’application Peacock avec votre nouvelle adresse e-mail et un mot de passe

Utilisez PayPal comme mode de paiement (il peut s’agir d’un compte britannique)

Une fois votre compte vérifié, vous pouvez vous connecter depuis votre navigateur sur votre PC/ordinateur portable

Lors des tests, j’ai remarqué que le Play Store ne passait pas à la version américaine, même lors de la création d’un nouveau compte.

Pour contourner ce problème, je me suis connecté à un VPN sur mon PC, en me connectant au site Web Google Play Store US, en recherchant l’application Peacock et en l’envoyant sur mon téléphone (qui était toujours connecté au VPN).

Les lecteurs nous ont contactés pour dire qu’ils ont eu des difficultés à installer des applications de streaming américaines telles que HBO Max sur iOS. En effet, l’App Store oblige les utilisateurs à enregistrer leurs informations de paiement et n’accepte pas UK PayPal si vous essayez de vous inscrire avec ce compte.

Si vous rencontrez ce problème, nous vous recommandons d’acheter du crédit sur l’App Store américain via une carte-cadeau numérique, qui peut être ajoutée comme option de paiement aux États-Unis.

Vous pouvez en acheter un auprès d’endroits tels qu’Amazon US, bien qu’il existe d’autres détaillants disponibles – vous aurez besoin d’un site Web qui vous permet de payer avec des coordonnées bancaires britanniques.

Si vous définissez votre adresse e-mail comme destinataire, le code pour échanger l’argent sera envoyé dans votre boîte de réception. Lorsque vous venez d’ajouter les informations de paiement, sélectionnez “utiliser une carte-cadeau ou un code”, et vous devriez pouvoir ajouter l’argent sous forme de crédit sur votre compte.

Avec cela, vous devriez alors pouvoir vous inscrire à un compte Peacock et modifier vos informations de paiement sur votre PayPal britannique via le site Web pour éviter d’avoir à payer pour une nouvelle carte-cadeau à chaque fois.