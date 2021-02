Comment regarder Perseverance Rover Touchdown de la NASA en direct en ligne

Le rover Perseverance de la NASA sur Mars n’est qu’à un jour de l’atterrissage sur la surface de la planète rouge et vous pouvez regarder l’événement en direct en ligne. Lancée en juillet 2020, Perseverance est la dernière mission commandée pour évaluer à quel point Mars était habitable dans le passé antique. L’agence spatiale basée aux États-Unis a déclaré que le vaisseau spatial est en bonne santé et sur la bonne voie pour atterrir dans le cratère de Jezero le 18 février vers 15 h 55 HNE (le 19 février à 2 h 25 IST). Jezero est un bassin où les scientifiques pensent qu’une ancienne rivière s’est déversée dans un lac et a déposé des sédiments en forme d’éventail connue sous le nom de delta.

Les gens du monde entier pourront regarder le drame de l’entrée, de la descente et de l’atterrissage (EDL) de Perseverance – la partie la plus risquée de la mission du rover que certains ingénieurs appellent les «sept minutes de terreur» – en direct sur la NASA TV ou la chaîne YouTube de la NASA. Le commentaire a déjà commencé et le processus d’atterrissage commencera demain à 15 h 38 HNE (02 h 08 IST, 19 février). La NASA dit qu’une variété de facteurs peuvent affecter le moment précis de l’atterrissage car l’atmosphère martienne est difficile à prévoir jusqu’à ce que le vaisseau spatial vole réellement.

Le rover Mars 2020 Perseverance de la NASA sera le cinquième rover de l’agence sur la planète rouge. Thomas Zurbuchen, administrateur associé de la Direction des missions scientifiques au siège de la NASA à Washington, décrit le Jezero comme le terrain martien « le plus difficile » jamais ciblé pour un atterrissage. «La persévérance est la mission de rover sur Mars la plus ambitieuse de la NASA à ce jour, axée scientifiquement sur la découverte de l’existence d’une vie sur Mars dans le passé», a déclaré Zurbuchen dans un article de blog publié par la NASA.

LIRE AUSSI: Le Mars Rover Perseverance de la NASA affrontera « sept minutes de terreur » avant d’atterrir sur la planète rouge

La NASA ajoute que le rover caractérisera la géologie de la planète et le climat passé pour ouvrir la voie à l’exploration humaine de la planète rouge. La mission Mars 2020 fait partie d’une initiative plus vaste de la NASA qui comprend des missions sur la Lune afin de se préparer à l’exploration humaine de la planète rouge. La NASA établira une présence humaine soutenue sur et autour de la Lune grâce aux plans d’exploration lunaire Artemis de la NASA.