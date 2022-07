Comment regarder Paramount Plus en dehors des États-Unis

Paramount Plus est disponible aux États-Unis, au Canada, en Amérique latine et dans d’autres parties du monde, y compris désormais au Royaume-Uni. Il héberge tout le contenu de l’ancien service de streaming CBS All Access, ainsi que des originaux exclusifs et des sorties de films en salles de Paramount après leur première diffusion cinématographique.

Le plus grand film de l’année – Top Gun: Maverick – devrait être disponible en streaming sur Paramount + plus tard cette année.

Paramount + vient tout juste d’être lancé au Royaume-Uni et dans une poignée d’autres pays européens, de sorte que les résidents peuvent enfin regarder des exclusivités telles que la série d’action en direct Halo sans avoir besoin d’un VPN.

Voici tout ce que vous devez savoir sur Paramount + au Royaume-Uni – et comment le regarder depuis partout dans le monde, y compris les pays dans lesquels il n’a pas encore été lancé.

Regardez Paramount+ au Royaume-Uni

Paramount Plus a été lancé au Royaume-Uni le 22 juin. Pour l’instant, il y a plusieurs façons de regarder.

Tout d’abord, vous pouvez créer un compte directement auprès de Paramount+, qui coûte 6,99 £ par mois ou 69,90 £ par an. Cela inclut un Essai gratuit de 7 jours cependant, afin que vous puissiez le vérifier d’abord et vous assurer que vous êtes heureux de vous engager.

Cependant, vous n’aurez peut-être pas besoin de payer. Les clients qui paient déjà pour Sky Cinema ont accès à Paramount + sans frais supplémentaires – et vous pouvez le regarder via votre Sky Box ou sur l’une des applications mobiles, Web et TV. Pour réclamer votre compte gratuit, recherchez simplement l’application Paramount + sur votre Sky Q ou Sky Glass, et appuyez sur “Obtenir Paramount +”. Vous devrez scanner un code QR, puis créer un compte avec Paramount, mais c’est tout.

Comment regarder Paramount Plus partout dans le monde

Bien que Paramount + ait été déployé au Royaume-Uni et dans quelques autres pays, il n’est toujours pas disponible dans le monde entier. Cela signifie que si vous êtes dans un pays qui n’offre pas le service – que ce soit en vivant ou en visite – vous ne pourrez pas accéder au service de streaming. Heureusement, il existe un moyen de contourner cela.

Pour accéder à Paramount Plus, vous aurez besoin d’un VPN. Cela signifie réseau privé virtuel et réachemine votre adresse IP afin que vous puissiez naviguer sur Internet comme si vous étiez basé dans un autre pays. Pour regarder Paramount Plus, vous devrez vous connecter à un serveur basé aux États-Unis.

Il existe de nombreux fournisseurs de VPN parmi lesquels choisir, mais sur la base de nos tests NordVPN et Surfshark ont les meilleures performances et les prix les plus compétitifs. Cependant, vous pouvez consulter d’autres fournisseurs de VPN payants, ainsi que des options de VPN gratuites – bien que ceux-ci n’aient probablement pas suffisamment de serveurs pour accéder au site avec succès.

Après avoir téléchargé le VPN de votre choix, vous devez alors surmonter un autre obstacle si vous n’avez pas encore de compte : les options de paiement. Actuellement, Paramount Plus n’accepte que les cartes liées à des comptes bancaires dans les pays où elle est officiellement disponible.

Vous pouvez contourner le problème de paiement en achetant une carte-cadeau numérique. Voici ce que vous devez faire :

Connectez-vous à un serveur américain sur le VPN de votre choix

Achetez une carte-cadeau en ligne auprès d’un détaillant en ligne tel que Walmart (vous pouvez trouver d’autres options ici). 25 $ est le minimum, ce qui vous rapportera près de quatre mois de visionnage financé par la publicité. Vous devrez peut-être également obtenir une adresse et un numéro de téléphone aux États-Unis pour vous inscrire, mais vous pouvez les obtenir gratuitement en ligne.

Choisissez le plan d’abonnement auquel vous souhaitez vous inscrire

Vous devriez maintenant pouvoir regarder Paramount Plus.

Comme toujours lorsque vous utilisez un VPN pour accéder à du contenu à l’étranger, sachez que vous violerez les conditions d’utilisation de Paramount Plus, de sorte que la société pourrait théoriquement annuler votre compte si elle se rend compte que vous utilisez un VPN. Procédez à vos risques et périls.