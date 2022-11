Comment regarder Netflix américain au Royaume-Uni

Malgré la concurrence féroce de Disney et d’Amazon, Netflix est toujours le meilleur chien en matière de services de streaming vidéo. Cependant, le contenu change constamment. Des films et des émissions sont ajoutés tandis que d’autres sont supprimés à mesure que les licences expirent. Cela signifie également que certaines émissions et certains films ne sont disponibles que dans certains pays, comme Netflix aux États-Unis.

Vous avez peut-être remarqué les différentes émissions disponibles pendant vos vacances ou vos affaires aux États-Unis, car vous pouvez utiliser un compte Netflix britannique où que vous soyez dans le monde.

Cependant, si vous n’êtes pas en Amérique, la seule façon de regarder des vidéos de US Netflix est d’utiliser un VPN. Tant que vous avez un abonnement Netflix en cours, un VPN peut faire apparaître sur n’importe quel site Web ou service de streaming que vous vivez dans un pays particulier, même si votre emplacement réel est à des milliers de kilomètres.

Si vous n’êtes pas encore inscrit, découvrez lequel des forfaits Netflix vous convient le mieux.

Quel VPN est le meilleur pour Netflix US ?

Évidemment, vous devrez choisir le service VPN à utiliser. L’un des meilleurs choix est NordVPN, qui offre actuellement 64 % de réduction si vous vous inscrivez pour deux ans. Vous pouvez voir quels autres services nous recommandons dans notre tour d’horizon des meilleurs VPN pour le streaming vidéo.

L’utilisation d’un VPN est incroyablement simple : vous téléchargez l’application sur votre appareil, vous vous connectez avec votre nom d’utilisateur et votre mot de passe, puis choisissez États-Unis et attendez qu’il se connecte. Ensuite, vous pouvez lancer Netflix et regarder comme si vous étiez physiquement aux États-Unis.

NordVPN propose des applications utiles pour Amazon Fire TV Stick et les téléviseurs Android ainsi que pour les iPhones, les téléphones Android et les ordinateurs.

Une fois la connexion aux États-Unis établie, vous constaterez que – presque par magie – vous avez maintenant accès à tout dans la bibliothèque de Netflix. Et, comme vous l’avez peut-être deviné, la même astuce fonctionne pour les autres régions de Netflix, vous pouvez donc regarder des anime de Netflix Japon.

Bien sûr, vous pouvez utiliser la même technique pour

regarder Hulu en dehors des États-Unis et

BBC iPlayer à l’étranger – pas seulement Netflix.

Vérifiez si les termes et conditions du service de streaming indiquent spécifiquement que votre compte sera résilié sans remboursement s’ils détectent que vous utilisez un VPN. Cela ne s’applique pas à Netflix, mais nous l’avons vu avec d’autres services tels que F1 TV Pro.

Vous pourriez également constater qu’il y a plus disponible sur la version britannique de Netflix que vous ne le pensiez. Jetez un œil à notre tour d’horizon des meilleures émissions de télévision et des meilleurs films sur UK Netflix.

Comment utiliser un VPN pour regarder American Netflix, étape par étape

Voici un bref aperçu du processus

Choisissez un VPN Choisissez une formule d’abonnement Entrez vos informations de paiement et votre adresse e-mail Recevoir vos identifiants (ou créer un mot de passe) Téléchargez l’application VPN sur votre appareil Connectez-vous avec vos identifiants Choisissez un serveur aux États-Unis Connectez-vous à elle Lancer Netflix Connectez-vous si nécessaire Vous avez maintenant accès à Netflix américain

Voici les étapes plus en détail.

Une fois que vous avez choisi un service VPN à utiliser, que ce soit NordVPN ou non, la première étape consiste à créer un compte.

Rendez-vous sur le site Web du fournisseur et choisissez l’un des plans. Plus vous vous inscrivez longtemps, moins il devient cher chaque mois. Notez simplement qu’il est de pratique courante de payer l’intégralité de l’abonnement à l’avance, et non mois par mois.

Saisissez vos informations de paiement : vous avez généralement le choix entre plusieurs méthodes de paiement. Vous devrez également saisir votre adresse e-mail.

Selon le fonctionnement du service, vous pouvez recevoir un nom d’utilisateur et un mot de passe, un code d’activation ou vous demander de choisir votre propre mot de passe.

Quelles que soient les informations d’identification, vous devrez les noter car vous les utiliserez pour vous connecter à votre compte dans l’application.

Ensuite, téléchargez l’application sur votre téléphone, tablette, Fire TV, Android TV ou ordinateur. NordVPN prend en charge tout cela.

Lancez l’application et entrez votre e-mail et votre mot de passe :

Déplacez maintenant la carte et appuyez sur les États-Unis. Une méthode plus simple, surtout si vous utilisez une télécommande de téléviseur, consiste à cliquer sur “liste” et à choisir les États-Unis à partir de là.

Appuyez sur Connexion rapide et après quelques instants, vous devriez être connecté.

Vous pouvez maintenant lancer l’application Netflix et vous devriez constater que vous avez accès aux vidéos qui n’étaient auparavant pas disponibles dans votre pays.

Si vous souhaitez accéder à une autre bibliothèque Netflix, vous pouvez toujours passer à l’application VPN, vous déconnecter du serveur et en choisir une qui se trouve dans le pays de la bibliothèque que vous souhaitez regarder, comme le Brésil, l’Espagne, le Japon ou ailleurs.

Si vous avez du mal à faire fonctionner Netflix aux États-Unis, essayez de choisir un autre serveur aux États-Unis. NordVPN a des serveurs dans divers États américains et vous les verrez dans la liste après avoir tapé initialement sur l’Amérique sur la carte. Nous avons également constaté que le fait d’essayer de diffuser à des jours ou à des heures différents fonctionne.

Utiliser un VPN sur une console de jeux ou une smart TV

Alors que la plupart des principaux VPN ont maintenant des applications pour smartphones et tablettes, ainsi que pour PC et Mac, il y a probablement encore des appareils que vous utilisez qui ne sont pas pris en charge, comme une console de jeu ou une télévision intelligente (bien que certains VPN prennent en charge ces directement). Ne vous inquiétez pas cependant, vous pouvez toujours utiliser un VPN pour regarder Netflix étranger sur eux aussi.

Une façon consiste à entrer les paramètres de votre VPN choisi dans votre routeur domestique, qui fera passer tout votre trafic Internet via le VPN. Cela signifie que vous pouvez sembler naviguer depuis les États-Unis ou un autre pays, quel que soit l’appareil que vous utilisez – bien que cela signifie également que vous ne pouvez pas facilement configurer des appareils spécifiques pour ne pas utiliser le VPN.

La façon de configurer cela variera en fonction de votre VPN et de votre routeur, mais généralement, vous devrez vous rendre dans le panneau de configuration Web de votre routeur à partir d’un ordinateur qui y est connecté et utiliser vos informations de connexion pour vous connecter au VPN de votre choix. . Une option plus simple consiste simplement à acheter une clé Fire TV ou un autre appareil prenant en charge nativement les VPN.

Consultez les articles ci-dessous pour plus d’instructions sur l’installation d’un VPN sur l’appareil que vous avez choisi :