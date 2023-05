Comment regarder Nancy Drew Saison 4 au Royaume-Uni – diffuser gratuitement

Fans de NANCY Drew, réjouissez-vous ! L’émission revient sur les écrans en 2023 pour une quatrième et (sanglot) dernière saison.

Vous ne savez pas où le regarder ? Nous avons résolu ce mystère : lisez la suite pour savoir comment regarder la saison 4 de Nancy Drew au Royaume-Uni.

Depuis la première saison créée en 2019, la série de détectives surnaturels a constitué un public dévoué, avec son mélange de mystère à l’ancienne et de surnaturel.

Si vous êtes un fan culte, vous pourriez être légèrement traumatisé d’apprendre que la prochaine série de la série est la dernière : oui, c’est la dernière fois que nous verrons le Drew Crew se réunir.

La saison 4 de Nancy Drew sortira sur les écrans de télévision à la fin du mois – mais ce n’est pas vraiment facile à regarder au Royaume-Uni.

Il sort sur le site de streaming The CW, mais le contenu de la plateforme n’est pas disponible en dehors des États-Unis.

Heureusement, il existe un moyen de contourner ce problème : téléchargez un VPN. Nous avons le processus expliqué dans la section suivante.

Comment regarder Nancy Drew Saison 4 au Royaume-Uni

Les VPN sont des outils téléchargeables pratiques qui enverront votre activité Internet via un serveur basé en dehors de votre pays.

Ainsi, si vous choisissez un serveur basé dans le pays d’une plateforme de streaming, vous pouvez accéder à toutes ses émissions et à son contenu sans aucun problème.

Suivez ces instructions étape par étape :

Téléchargez un VPN tel qu’ExpressVPN ou NordVPN sur n’importe quel appareil que vous utilisez pour diffuser des émissions de télévision. Chargez le VPN et sélectionnez un serveur américain. Rendez-vous sur le site Web de The CW et recherchez Nancy Drew. Appuyez sur play, asseyez-vous et rejoignez le Drew Crew !

Vous pouvez en savoir plus sur l’accès au contenu géo-bloqué dans notre explication de ce qu’est un VPN, et nous avons également comparé un certain nombre d’options éprouvées dans notre sélection des meilleurs services VPN.

Quand sortira la saison 4 de Nancy Drew ?

La quatrième saison de Nancy Drew sera diffusée le mercredi 31 mai 2023.

Il sortira en versements hebdomadaires et la finale de la série sera diffusée le 23 août 2023.

Cela signifie que, tout comme la saison 3, il y aura 13 épisodes de la série dans lesquels rester coincé avant qu’elle ne se termine pour toujours (enfin… au moins jusqu’au prochain redémarrage inévitable).





