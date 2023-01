Comment regarder MGM + en dehors des États-Unis

MGM+ est la version renommée d’Epix, le service de streaming de MGM avec une gamme de blockbusters tels que No Time to Die, Top Gun : Maverick et The Magnificent Seven, ainsi que des séries télévisées telles que Godfather of Harlem et From.

Le service de streaming autonome est actuellement exclusif aux États-Unis. Cependant, il existe plusieurs façons de regarder du contenu MGM au Royaume-Uni et dans d’autres pays à l’étranger. Voici tout ce que vous devez savoir – nous avons également des guides similaires pour The Criterion Channel et CWTV.

Comment regarder MGM via les chaînes vidéo Amazon Prime

Le moyen le plus simple de regarder du contenu MGM du Royaume-Uni et de l’étranger est via Amazon Prime Video. Si vous le faites bien, vous n’aurez pas à payer un centime pour un abonnement.

MGM est actuellement l’un des services disponibles via Amazon Prime Video Channels. Ce sont des modules complémentaires premium que les abonnés à Prime Video peuvent obtenir moyennant un coût supplémentaire, bien que la plupart d’entre eux offrent un essai gratuit.

Vous pouvez soit vous inscrire à Prime Video en tant que abonnement autonome pour 5,99 £ par mois ou obtenez un compte Amazon Prime complet pour 8,99 £ par mois. Cela vous donnera d’autres avantages tels que la livraison le lendemain, les e-books, l’accès aux ventes flash, le streaming musical et plus encore.

MGM coûte 4,49 £ supplémentaires par mois, mais les nouveaux utilisateurs bénéficient d’un essai gratuit de sept jours. Ajoutez cela en plus de l’essai gratuit de 30 jours de Prime, et vous devriez pouvoir vous inscrire sans payer un centime, à condition d’annuler avant l’expiration des essais.

Cependant, il convient de noter que toutes les émissions et tous les films disponibles sur MGM+ ne sont pas disponibles via Amazon à l’échelle internationale. Si ce que vous voulez regarder n’est pas affiché ici, vous pouvez essayer une autre méthode.

Comment s’inscrire à MGM+ en dehors des États-Unis

Nous avons réussi à nous inscrire à la plateforme de streaming autonome MGM+ depuis l’extérieur des États-Unis en utilisant un VPN.

L’utilisation d’un VPN vous permet de vous connecter à un serveur qui vous fait apparaître comme si vous étiez basé dans un autre pays. Cela signifie que vous pouvez accéder à des sites géo-bloqués dans d’autres pays, tels que MGM+.

Il existe plusieurs VPN parmi lesquels choisir, mais nous avons utilisé NordVPN pour créer un compte et je n’ai rencontré aucun problème. Il s’agit généralement de notre VPN numéro un en raison de ses performances fiables, de son nombre de serveurs et de ses prix compétitifs. Vous pouvez voir d’autres options VPN dans notre tableau des meilleurs VPN pour le streaming.

MGM+ coûte 5,99 $ par mois ou 49,99 $ par an, mais les nouveaux utilisateurs peuvent bénéficier d’un essai gratuit de sept jours sur le forfait mensuel. Vous ne paierez donc que pour le VPN (si vous n’en avez pas déjà un), ainsi qu’un 1 $ de frais de confirmation lors de la création de votre compte.

Voici comment vous pouvez vous inscrire à MGM+ à l’aide d’un VPN :

Temps pour terminer : 5 minutes

Outils requis : VPN, ordinateur portable ou smartphone 1. Ouvrez le VPN et connectez-vous à un serveur Dominik Tomaszewski / Fonderie Vous voudrez un serveur américain sur votre VPN pour vous connecter à MGM+ 2. Ouvrez le site Web MGM+ Hannah Cowton / Fonderie Sur la page d’accueil de MGM+, cliquez soit sur « Voir les offres disponibles », soit sur « S’abonner » 3. Choisissez votre formule Hannah Cowton / Fonderie Choisissez si vous voulez un plan mensuel ou annuel – la version mensuelle a un essai gratuit de sept jours 4. Créer un compte MGM+ Choisissez un email et un mot de passe pour votre compte MGM+ 5. Entrez vos informations de paiement J’ai pu m’inscrire en utilisant une carte de crédit britannique et un code postal américain Votre banque peut vous demander de vérifier l’achat – 1 $ sera prélevé sur votre compte afin de le vérifier 6. Vous devriez maintenant avoir accès à MGM+ et pouvoir diffuser des films et des émissions Hannah Cowton / Fonderie Vous pouvez toujours annuler votre compte avant d’être facturé si vous souhaitez regarder quelque chose de spécifique

L’utilisation d’un VPN pour diffuser depuis un autre pays est contraire aux conditions d’utilisation de MGM+, de sorte que la plate-forme pourrait en théorie annuler votre compte.

Autres plateformes pour regarder du contenu MGM sur

Si l’utilisation d’un VPN semble être un problème, alors cela vaut la peine de vérifier quels services de streaming basés au Royaume-Uni offrent déjà du contenu sur la plate-forme.

Par exemple, la prochaine série A Spy Among Friends est disponible sur ITVX, tandis que A Quiet Place est disponible via Amazon Prime Vidéo. De plus, Top Gun : Maverick est disponible sur Paramount+.