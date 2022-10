Comment regarder Meta Connect 2022 : regardez la nouvelle quête révélée

Meta Connect, anciennement connu sous le nom de Facebook Connect et Oculus Connect, est la conférence annuelle des développeurs de réalité virtuelle de Meta – et elle devrait démarrer demain.

Historiquement, la conférence annuelle s’est concentrée sur la réalité virtuelle, mais l’accent s’est élargi pour englober à la fois la réalité virtuelle et augmentée au cours des dernières années. La conférence sert de scène à Meta pour présenter les nouvelles technologies dans l’espace AR et VR, et pour révéler ce sur quoi il a travaillé au cours de l’année écoulée.

Avec Mark Zuckerberg confirmant l’existence de «Project Cambria» – un nouveau casque VR haut de gamme – lors du Meta Connect 2021 de l’année dernière, et mentionnant la sortie d’un nouveau casque en octobre lors d’une interview de septembre 2022 avec Joe Rogan, il est presque certain que nous verra un nouveau casque VR ainsi que d’autres annonces sur le thème AR et VR lors de l’événement de cette semaine.

Voici tout ce que vous devez savoir sur Meta Connect 2022, y compris les horaires, comment regarder en ligne et à quoi s’attendre du discours d’ouverture de cette année.

Meta Connect devrait démarrer demain et sera exclusivement diffusé en ligne. Le discours d’ouverture – la partie de la conférence qui intéresse le plus les gens – aura lieu le 11 octobre 2022, 10h PT / 13h HE / 18h BST.

Le flux de discours d’ouverture sera principalement disponible via le site Web Meta Connect, bien qu’il soit également disponible en streaming via Facebook comme les années précédentes.

Si vous avez un casque Meta comme le Quest 2, vous avez la possibilité de regarder l’intégralité du discours d’ouverture en VR. Rendez-vous simplement sur le site Meta pour vous inscrire, enfilez votre casque demain, ouvrez Meta Horizon Worlds et installez-vous confortablement.

Comme mentionné ci-dessus, la grande annonce attendue à Meta Connect 2022 est Project Cambria, le nouveau casque VR « haut de gamme » de Meta sur lequel il travaille à huis clos depuis un certain temps. Il a taquiné le casque comme “le prochain Quest” lors du salon de l’année dernière, soulignant qu’il s’agit d’un “produit entièrement nouveau, avancé et haut de gamme” qui sera “à l’extrémité supérieure de la gamme de prix”.

Les rumeurs actuelles – la plupart du temps grâce à de nombreuses fuites au cours des derniers mois – suggèrent que le casque haut de gamme Quest arborera un nouveau design, avec une optique améliorée, un suivi du visage et des yeux et une puissance de traitement accrue. On dit également qu’il se concentre davantage sur l’AR, avec des caméras passthrough couleur qui seraient une caractéristique principale du casque.

Nous couvrons séparément toutes les dernières rumeurs de Meta Quest Pro si vous souhaitez en savoir plus sur le casque rumeur avant son annonce.

Bien sûr, ce n’est pas tout ce dont Meta discutera lors de l’événement de demain. Il aime également fournir des mises à jour sur d’autres technologies AR et VR, et bien qu’il n’y ait pas de détails sur ce à quoi s’attendre à ce stade, il est sûr de dire que nous aurons droit à des informations sur les avancées technologiques de Meta, et probablement sur le Metaverse aussi.

Qu’attendez-vous le plus de Meta Connect 2022 ? Faites-le nous savoir sur Twitter.

Pour en savoir plus sur la réalité virtuelle, jetez un œil aux meilleurs casques de réalité virtuelle. Nous avons également une sélection des meilleurs jeux Meta Quest 2 et des meilleurs accessoires Meta Quest 2 si vous avez déjà mis la main sur le casque d’entrée de gamme.