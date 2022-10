Comment regarder Made by Google’s Pixel 7, Pixel Watch Event

Le 6 octobre est entré dans la salle ce matin, plus beau que jamais. Nous nous sommes rendus à l’événement Made by Google. Il est temps pour tous de voir enfin ce que le Pixel 7, le Pixel 7 Pro et la Pixel Watch ont à offrir, quelles sont leurs caractéristiques et spécifications exceptionnelles et, bien sûr, combien ils coûtent.

L’événement de Google sera diffusé en direct dans le monde à 10h00 heure de l’Est (7h00 du Pacifique). Vous pouvez regarder avec nous ici ou sur la boutique Google.

À ce stade, nous nous attendons à ce que les appareils soient mis en précommande une fois annoncés ou à la fin de cet événement, alors soyez prêts. Il est difficile de dire si la gamme Pixel 7 a notre attention au niveau du Pixel 6, mais la Pixel Watch le fait très certainement. Vous devrez être rapide ou patient, peut-être les deux, une fois les liens en ligne.

Toujours excité?