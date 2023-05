Comment regarder l’US Open Cup à la télévision américaine

Vous vous demandez comment regarder l’US Open Cup, la plus ancienne compétition de football des États-Unis ? Nous avons toutes les informations dont vous avez besoin.

Où regarder l’US Open Cup à la télévision américaine et en streaming

2023 est la première année d’un nouvel accord de droits entre US Soccer et Turner Sports. Le pacte a déplacé les matchs des équipes nationales masculines et féminines américaines vers le réseau TNT et HBO Max. Mais cela comprenait également l’US Open Cup, mais le tournoi a apparemment été un peu une réflexion après coup.

2022 a vu le tournoi revenir après une interruption de deux ans en raison de COVID-19. Chaque match du tournoi proprement dit a été diffusé sur ESPN + cette année-là. En 2023, cependant, seuls certains matchs du premier tour ont été officiellement diffusés. Les premier et deuxième tours ont vu des jeux sélectionnés sur l’application Bleacher Report et la page YouTube. Le reste des matchs a été laissé aux équipes elles-mêmes pour diffuser.

La troisième manche a ajouté des jeux supplémentaires sur CBS Sports Golazo Network, la chaîne de streaming de football gratuite, disponible sur CBSSports.com, Pluto TV et via Paramount +.

À partir des huitièmes de finale, chaque match est officiellement diffusé en streaming. Les flux Bleacher Report et Golazo sont complétés par des jeux hébergés sur la chaîne YouTube de US Soccer.

Il peut être déroutant de savoir où se trouvent les matchs, alors consultez notre programme complet de télévision et de diffusion de l’US Open Cup pour les dernières listes, ou notre application gratuite Soccer TV Schedules.

La doublure argentée du nouveau patchwork de plateformes de streaming est que chaque jeu est disponible gratuitement, sans abonnement requis.

Au moment de la publication, les détails des derniers tours du tournoi n’ont pas encore été révélés, mais il est possible qu’au moins la finale 2023 se retrouve sur la télévision linéaire. Comme en témoignent les jeux CBS Golazo, l’Open Cup ne se limite pas strictement aux plates-formes Turner dans le cadre de l’accord, de sorte que les jeux pourraient théoriquement apparaître n’importe où.

Regardez l’US Open Cup sur le réseau Golazo avec Paramount+ :

Notre choix : Comprend : Ligue des champions, Ligue Europa, Serie A, NWSL, Primera argentine, Brasileirão, Premiership écossaise, Super League féminine, etc. Essai gratuit de 7 jours

Bien qu’un abonnement ne soit pas nécessaire pour regarder l’US Open Cup et que le réseau CBS Golazo ne propose que certains jeux, Paramount + est une bonne option pour les fans de football. Le service offre un essai gratuit de 7 jours et les plans commencent à 4,99 $/mois. En plus de certains matchs de l’USOC, Paramount + est également le siège en anglais de l’UEFA Champions League et de la Ligue Europa, ainsi que de la NWSL, de la Serie A, de la Scottish Professional Football League, de la Primera argentine et du Brasileirão, et plus encore.

Avec l’aimable autorisation de World Soccer Talk, téléchargez une copie gratuite de The Ultimate Soccer TV And Streaming Guide, qui contient des détails sur les endroits où regarder toutes les compétitions du monde entier sur la télévision américaine et en streaming.

Vous avez des questions sur où regarder le football de l’Open Cup à la télévision américaine et en streaming ? Faites-nous savoir dans la section commentaires ci-dessous.

Guides sur la façon de regarder les ligues

Bundesliga autrichienne

Bundesliga

Championnat

Ligue des champions

Coupe América

Coupe Libertadores

Ligue Europa

FA Cup

Coupe d’Or

La Ligue

Coupe de la Ligue

Ligue MX

Ligue 1

MLS

NWSL

première ligue

Primeira Liga

série A