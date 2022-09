Comment regarder l’UEFA Nations League en direct

Bien que la toute première Coupe du monde d’hiver se déroule dans moins de deux mois, la première trêve internationale de la saison ne se résume pas à des matchs amicaux.

Au lieu de cela, la Ligue des Nations occupe le devant de la scène, le vainqueur du tournoi de l’UEFA n’étant décidé qu’en juin prochain. Nous sommes toujours en phase de groupes en ce moment, mais l’Angleterre fait face à une bataille difficile après avoir gagné seulement deux points lors de ses quatre premiers matchs. C’est un magasin similaire pour la plupart des Home Nations, bien que l’Ecosse semble compétitive avec deux victoires à son actif.

Il y a beaucoup de jeux à attendre au cours des prochains jours, qui sont tous disponibles pour regarder en direct à la télévision au Royaume-Uni et à l’étranger. Voici tout ce que vous devez savoir.

Quels matchs de la Ligue des Nations sont à la télévision cette semaine?

De nombreux matchs de la Ligue des Nations se dérouleront au cours des prochains jours, et tous sont disponibles pour être regardés en direct au Royaume-Uni. Voici les faits saillants :

mer. 21 sept.

Ecosse vs Ukraine – KO 19h45 – ITV4/Premier Sports 1

jeu. 22 sept.

Belgique vs Pays de Galles – KO 19h45 – Premier Sports 1

Croatie vs Danemark – KO 19h45 – Premier Sports 2

France vs Autriche – KO 19h45 – Premier Extra

Pologne vs Pays-Bas – KO 19h45 – BoxNation

ven. 23 sept.

Allemagne vs Hongrie – KO 19h45 – Premier Sports 1

Italie vs Angleterre – KO 19h45 – Canal 4

sam. 24 sept.

Irlande du Nord vs Kosovo – KO 17h – Premier Sports 1

Ecosse vs République d’Irlande – KO 19h45 – Premier Sports 1

Espagne vs Suisse – KO 19h45 – BoxNation

dim. 25 sept.

Autriche vs Croatie – KO 19h45 – Premier Extra

Danemark vs France – KO 19h45 – BoxNation

Pays-Bas vs Belgique – KO 19h45 – Premier Sports 2

Pays de Galles vs Pologne – KO 19h45 – Premier Sports 1

lun. 26 sept.

Angleterre vs Allemagne – KO 19h45 – Canal 4

Hongrie vs Italie – KO 19h45 – Premier Sports 1

mar. 27 sept.

Grèce vs Irlande du Nord – KO 19h45 – Premier Extra

Portugal vs Espagne – KO 19h45 – BoxNation

République d’Irlande vs Arménie – KO 19h45 – Premier Sports 2

Ukraine vs Ecosse – KO 19h45 – Premier Sports 1

Consultez la liste complète des rencontres et des résultats sur le site Web de l’UEFA.

Comment regarder la Ligue des Nations sur Premier Sports

La majorité des matchs de la Ligue des Nations sont diffusés sur Premier Sports au Royaume-Uni, via ses principales chaînes ou BoxNation, que le diffuseur exploite également.

Il y a cinq options disponibles si vous cherchez à vous abonner. Les offres les plus basiques vous limitent à l’accès en ligne, mais incluent également La Liga TV pour 9,99 £ par mois. Il peut également être ajouté à votre abonnement Sky ou Virgin TV existant (à partir de 9,99 £ par mois supplémentaire), en tant que chaîne Prime Video (14,99 £ par mois supplémentaire) ou via Netgem TV (15 £ par mois).

Voir la gamme complète d’options sur le site Web de Premier Sports.

Comment regarder la Ligue des Nations sur Channel 4

Au Royaume-Uni, Channel 4 a les droits sur tous les matchs de l’Angleterre (en dehors des tournois majeurs) pour les deux prochaines années, avec un total de 20 matchs diffusés entre 2022 et 2024.

Channel 4 est une chaîne gratuite, ce qui signifie que vous n’avez pas à payer de frais d’abonnement pour y accéder. Cependant, vous aurez besoin d’une licence TV pour regarder le contenu en cours de diffusion – ce sera le cas pour les matchs en direct de la Ligue des Nations. Cela coûte actuellement 159 £ par an.

Il existe de nombreuses options pour regarder Channel 4. La plus évidente est via votre forfait TV existant, mais vous pouvez également regarder en direct via les applications pour Amazon, Roku, PS4, Samsung Tizen (téléviseurs intelligents), Android et le site Web. – channel4.com.

Comment regarder la Ligue des Nations depuis l’extérieur du Royaume-Uni

Avant d’essayer de regarder la télévision britannique depuis l’étranger, il vaut la peine de vérifier quel diffuseur a les droits sur la Ligue des Nations où vous êtes basé. Par exemple, il s’agit principalement de Fox Sports aux États-Unis, d’Optus Sport en Australie et de Tf1 en France. Voir la liste complète sur le site de l’UEFA.

Cependant, si vous ne faites que visiter un autre pays, il est logique d’accéder à votre abonnement basé au Royaume-Uni.

Jusqu’à la fin de 2020, il était assez facile pour les téléspectateurs britanniques de regarder la télévision en dehors du Royaume-Uni lorsqu’ils se rendaient dans un autre État membre de l’EEE. Les fournisseurs devaient autoriser les clients à afficher le contenu conformément à la loi, mais le Brexit signifie que ce n’est plus le cas.

Vous devrez maintenant utiliser un VPN (réseau privé virtuel) pour définir votre emplacement au Royaume-Uni afin de déverrouiller le contenu. Il en va de même pour les téléspectateurs américains qui souhaitent regarder la Premier League au-delà de ce qui est diffusé sur les réseaux américains.

Notre choix est NordVPNqui est également en tête de notre classement général des meilleurs VPN en raison de sa facilité d’utilisation, de ses fonctionnalités de sécurité et de son excellent rapport qualité-prix.