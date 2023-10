Comment regarder Loki Saison 2 en ligne : calendrier de sortie des épisodes

Loki est sans aucun doute l’un des personnages les plus appréciés de Marvel, il n’est donc pas surprenant que la série sur le Dieu de la malice revienne pour une deuxième saison.

Nous avons vu Loki pour la dernière fois lorsqu’il est retourné au siège de la Time Variance Authority. Le dieu était sur le point d’avertir Mobius d’une catastrophe dans le multivers, mais s’est accidentellement retrouvé dans une chronologie où lui et l’agent ne s’étaient pas encore rencontrés. On ne sait pas comment la mission de Loki se déroulera et si sa relation avec son alter ego, Sylvie, survivra.

Si vous souhaitez suivre les nouveaux épisodes de Loki, nous avons rassemblé tout ce que vous devez savoir sur la diffusion en continu du deuxième volet de la série.

Vous pouvez également consulter plus d’informations sur la série dans notre tour d’horizon de la saison 2 de Loki et voir toutes les émissions de télévision et tous les films qui devraient arriver dans Marvel Phase 5.

Disney+

Comment diffuser la saison 2 de Loki en ligne

Si vous êtes dans un pays où Disney+ est disponible, diffuser Loki est vraiment simple. Si vous n’avez pas encore de compte, vous pouvez vous inscrire sur le site Disney+. Au moment de la rédaction de cet article, un abonnement au Royaume-Uni coûte soit 7,99 £ par mois, soit 79,90 £ par an.

Aux États-Unis, un abonnement Disney+ sans publicité coûte 10,99 $ par mois (109,99 $ par an). Vous pouvez obtenir le forfait financé par la publicité pour 7,99 $ par mois.

Si vous résidez dans un pays qui n’a pas Disney+, vous pouvez toujours vous inscrire en utilisant un VPN. Les VPN (réseaux privés virtuels) masquent essentiellement votre emplacement en redirigeant votre serveur, vous donnant ainsi l’impression de naviguer depuis un autre pays.

Il existe de nombreuses options VPN disponibles, mais notre principale recommandation est NordVPN en raison de sa facilité d’accès et de ses prix compétitifs. Vous pouvez également consulter notre guide de tous les meilleurs VPN pour diffuser Disney+.

Une fois que vous avez téléchargé le VPN de votre choix, connectez-vous simplement à un serveur doté de Disney Plus (comme au Royaume-Uni ou aux États-Unis), puis rendez-vous sur le site pour créer un compte à l’aide de votre mobile et inscrivez-vous via PayPal.

Calendrier de sortie des épisodes de Loki

Comme d’autres originaux Disney+, les épisodes de Loki ne seront pas tous publiés en même temps : ils sortiront chaque semaine. Ils seront six et seront diffusés sur Disney+ tous les ans. Jeudi à 18h00 PT, soit 2h00 BST.

Voici le calendrier de sortie des épisodes :

Loki épisode 1 – 5 octobre 2023

Loki épisode 2 – 12 octobre 2023

Loki épisode 3 – 19 octobre 2023

Loki épisode 4 – 26 octobre 2023

Loki épisode 5 – 2 novembre 2023

Loki épisode 6 – 9 novembre 2023

