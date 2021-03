Comment regarder l’interview d’Oprah de Harry et Meghan en Australie

Le récit du prince Harry et de Meghan Markle avec Oprah Winfrey est à quelques jours de la diffusion aux États-Unis, mais on ne sait toujours pas comment les Australiens pourront regarder ce qui s’annonce comme l’une des interviews les plus explosives d’une génération.

L’interview à succès sera diffusée en première sur le réseau de télévision CBS à 20h PT / ET le dimanche 7 mars, qui sera 15h AEDT le lundi 8 mars.

Les réseaux australiens n’ont pas encore obtenu les droits de l’interview très attendue qui devrait attiser les tensions entre le duc et la duchesse de Sussex et la famille royale britannique.

Les images devraient être diffusées dans le monde entier après sa première aux États-Unis – le radiodiffuseur britannique ITV aurait payé plus de 1,78 $ pour les droits.

Mais un arrangement compliqué entre les réseaux locaux, leurs sociétés mères, les droits de diffusion et potentiellement le prix exorbitant signifie que l’on ne sait toujours pas comment et quand l’interview sera diffusée en Australie.

Le blockbuster du prince Harry et de Meghan Markle avec Oprah Winfrey sera diffusé aux États-Unis lundi à 15h AEDT

On pense que Nine Entertainment Co a eu la première chance d’organiser l’interview en raison de son contrat avec 60 Minutes qui a diffusé des teasers pour l’émission spéciale aux États-Unis.

Le réseau a confirmé à Daily Mail Australia qu’il n’avait pas acquis les droits de l’émission spéciale télévisée qui pourrait rivaliser avec la choquante interview BBC Panorama de la princesse Diana en 1995.

Network 10 semble maintenant être le favori car il appartient à CBS, qui est derrière le sit-down à succès.

Le réseau a refusé de confirmer ou de nier avoir obtenu les droits lorsqu’il a été contacté par Daily Mail Australia.

Channel 7 a été contacté pour commenter.

Le directeur de l’industrie de la télévision et rédacteur en chef de TV Blackbox, Robert McKnight, a déclaré que l’interview serait très probablement diffusée en Australie à une date ultérieure.

« Je ne pense pas qu’il sera diffusé simultanément ici lorsqu’il sera diffusé aux États-Unis, il est plus susceptible d’être joué plus tard en tant que spécial de The Project dans un créneau horaire de grande écoute », a-t-il déclaré.

« En dehors de The Cube et The Amazing Race, 10 n’ont rien qui ne puisse pas être remplacé pour cette spéciale et cela leur donnera un coup de pouce indispensable. »

Les Australiens pourront avoir un aperçu des extraits via les comptes de médias sociaux officiels d’Oprah avant dimanche, ainsi que sur les pages officielles de CBS.

L’émission spéciale de 90 minutes a été prolongée à deux heures avec Oprah promettant aux téléspectateurs qu’il y aura des révélations « choquantes » et « aucun sujet interdit »

Oprah a promis aux téléspectateurs qu’il y aurait des révélations « choquantes » et « aucun sujet interdit » dans la discussion franche avec le couple, qui est en désaccord avec le reste de la famille royale depuis son retrait de ses fonctions royales l’année dernière.

Meghan sourit légèrement alors qu’Oprah, une amie proche, correspond clairement à la façon dont Diana a réagi aux questions lors de son propre moment télévisé explosif: l’interview de Panorama diffusée en novembre 1995.

Dans une bande-annonce publiée plus tôt cette semaine, le prince Harry affirme avoir émigré à Los Angeles avec sa famille parce qu’il craignait que « l’histoire se répète » après la mort de sa mère, la princesse Diana.

Pendant la période de pointe, une Meghan visiblement enceinte, vêtue d’une robe noire Armani de 4700 $, ne dit rien et ne se montre émotionnelle que lorsqu’elle berce sa bosse de bébé ou s’accroche à la main de son mari dans le jardin de leur manoir de 19,6 millions de dollars à Montecito. .

Gayle King de CBS a affirmé que cette rencontre avec le prince Harry et Meghan Markle était « la meilleure qu’Oprah ait jamais faite », et il a maintenant été décidé de la prolonger de 90 minutes à deux heures.

Mais dans un indice que Meghan ne se retiendra pas à propos de la famille de Harry, Oprah révèle que l’ancienne actrice la qualifie de 20 mois de royale « presque insurmontable » et que l’intervieweur qualifie son compte de « choquant ».

Harry, vêtu d’un élégant costume gris et d’une chemise blanche, a également déclaré qu’il était « soulagé et heureux » d’avoir sa femme à ses côtés, laissant entendre qu’il craignait que Meghan subisse le même sort que sa mère, décédée il y a 23 ans.

« Je suis juste vraiment soulagé et heureux d’être assis ici à vous parler avec ma femme à mes côtés parce que je ne peux pas commencer à imaginer ce que cela a dû être pour elle de traverser ce processus par elle-même il y a toutes ces années, » Il dit à Mme Winfrey dans le clip de 30 secondes.

« Parce que ça a été incroyablement difficile pour nous deux, mais au moins nous nous sommes l’un l’autre. »

INTERVIEW DE DIANA’S BOMBSHELL: La princesse parle à Martin Bashir sur Panorama en 1995

Il y aura une certaine inquiétude au palais car il est maintenant apparu que Harry a choisi de faire référence à la princesse Diana, qui a été tuée dans un accident de voiture à Paris en 1997 avec son partenaire Dodi Fayed.

Autre mauvaise nouvelle pour les membres de la famille royale, qui ont déjà été avertis de « se cacher derrière leurs canapés » dimanche, CBS a révélé hier soir que l’émission était passée de 90 minutes à une émission spéciale de deux heures.

La demi-heure supplémentaire permettra également à CBS d’amasser plus de publicité, avec un créneau de 30 secondes aux heures de grande écoute qui coûterait environ 200 000 $.

La journaliste acclamée a qualifié l’interview – qui devrait être regardée par dix millions de téléspectateurs dans le monde – de mieux qu’elle n’ait jamais fait, selon sa meilleure amie Gail King.

Les Sussex ne sont pas payés pour la rencontre avec Oprah, selon Page Six, mais les experts estiment que cela fait partie de leur plan de construction d’une marque d’un milliard de dollars aux États-Unis après avoir signé des méga-accords avec Netflix et Spotify d’une valeur d’au moins. 100 millions de dollars.

Oprah est venu quelques jours après l’interview de 17 minutes d’Harry avec son ami James Corden sur le Late Late Show la semaine dernière.

Le prince Harry semble craindre que Meghan puisse subir le même sort que sa mère, la princesse Diana

Dans cette émission, le duc de Sussex a déclaré que le déménagement en Californie l’année dernière consistait à « prendre du recul plutôt que de démissionner » en tant que royals.

Il y a déjà des tensions entre Harry et sa famille après leur coup « horriblement irrespectueux » contre la reine après qu’elle ait enlevé leurs patronages, disant à Sa Majesté que « le service est universel », a laissé le prince William et les courtisans furieux.

Lundi, il a été révélé que la reine s’adressait au Royaume-Uni dans un discours préenregistré qui sera diffusé sur BBC One avant l’entrevue avec Harry et Meghan.