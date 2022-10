Comment regarder l’événement Surface de Microsoft en direct maintenant

La Événement Microsoft propose aujourd’hui des mises à jour de son Gamme de produits PC de surface. À partir de 2012 avec la tablette Surface d’origine, la gamme s’est élargie pour inclure la tablette Surface Pro, le Surface Laptop, le bureau Surface Studio et d’autres modèles.

La société a déjà annoncé trois nouveaux produits majeurs : le Ordinateur portable Surface 5la SurfacePro 9 la Surface Studio 2 Plus tout-en-un. Il a également annoncé de nouveaux outils de créativité et de productivité, dont un Application de conception graphique alimentée par l’IA. Voir ci-dessous pour plus de détails et comment suivre en direct maintenant.

Ordinateur portable Microsoft Surface 5

Le nouveau Surface Laptop 5 ressemble beaucoup à l’ancien Surface Laptop 4. Disponibles en tailles 13,5 et 15 pouces, les ordinateurs portables à écran tactile bénéficient d’une augmentation du processeur d’Intel Core de 11e génération à des puces Core de 12e génération, ce qui devrait au moins offrir de meilleures performances et une durée de vie de la batterie légèrement améliorée. (Il n’y a pas d’option AMD cette fois-ci.) Il passe également à une mémoire DDR5 plus rapide, et son port USB-C dispose désormais de Thunderbolt 4.

Le reste du package est presque identique aux modèles 2021, y compris sa webcam 720p. C’est décevant puisque la plupart des ordinateurs portables concurrents sont passés à des caméras 1080p pour des vidéoconférences généralement plus nettes et plus détaillées.

Microsoft Surface Pro 9 et Pro 9 avec 5G

Pendant la majeure partie de sa durée de vie de dix ans, la Surface Pro a conservé une apparence et une sensation cohérentes, avec seulement de petites modifications de conception, de fonctionnalité et de fonctionnalités. La Surface Pro 9 ne rompt pas cette chaîne, ajoutant à la place de nouvelles options de processeur et de nouvelles couleurs à ce que j’appellerais un produit mature.

Le plus grand changement global est que la Surface Pro alimentée par Intel et la Surface Pro X alimentée par ARM se combinent en une seule gamme de produits. Le Pro X était un spin-off qui ressemblait beaucoup au Surface Pro ordinaire, mais avec une puce personnalisée appelée SQ, qui était une collaboration entre Microsoft et Qualcomm, car le Pro X était conçu pour une utilisation à large bande.

Les deux premières générations de Surface Pro X utilisaient des puces appelées SQ 1 et SQ 2, respectivement. Désormais, la version basée sur ARM de la nouvelle Surface Pro 9 utilise une puce appelée – vous l’avez deviné – SQ 3. Alors que la gamme Surface Pro X était construite autour d’une connectivité permanente, elle fonctionnait toujours sur les réseaux 4G. La nouvelle version, appelée Surface Pro 9 avec 5G, ajoute enfin le support 5G.

La version Intel de la Surface Pro est uniquement Wi-Fi, mais ajoute de nouveaux processeurs Intel de 12e génération pour de meilleures performances. La gamme de couleurs disponibles a changé et comprend désormais Platinum, Graphite, Sapphire et Forest. Il existe également une option de motif floral bleu spécial en édition limitée pour la tablette et la couverture du clavier.

Microsoft Surface Studio 2 Plus

Apparemment revenu d’entre les morts – sa dernière mise à jour remonte à 2018 – le “Plus” de Surface Studio 2 Plus fait référence aux mises à niveau vers les CPU, GPU, ports et sans fil les plus récents. La caractéristique la plus remarquable de la gamme Studio a toujours été l’affichage, qui dans le Surface Studio 2 est devenu un moniteur de 28 pouces sensible à la pression et aux couleurs précises avec une charnière qui offre une excellente flexibilité de positionnement pour le travail de conception.

Mais Microsoft a cessé de vendre cet ancien modèle il y a au moins un an, le laissant inactif avec un processeur Intel de 7e génération et un processeur Nvidia GTX série 10. Donc, le ramener à la vie a nécessité une modernisation des entrailles, en le mettant au code avec un processeur de 11e génération, un GPU RTX 3060 et de nouveaux ports et sans fil.

