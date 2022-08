Comment regarder l’événement Samsung Galaxy Unpacked d’aujourd’hui

Samsung Galaxy Unpacked aura lieu le mercredi 10 août où la société devrait dévoiler de nouveaux appareils pliables.

Des fuites et des rumeurs suggèrent que nous verrons les Galaxy Z Fold 4 et Z Flip 4, ainsi que de nouveaux modèles Galaxy Watch 5 et probablement certains Galaxy Buds aussi, car Samsung lui-même a permis aux clients de réserver de nouveaux appareils avant la précommande avec des indices comme à ce qu’ils seront.

Quand le Samsung Galaxy est-il déballé ?

Le prochain événement Samsung Galaxy Unpacked aura lieu le mercredi 10 août 2022 à 6h PT / 9h HE / 14h BST.

Comment regarder Samsung Galaxy Unpacked

L’événement Unpacked sera diffusé en direct dans le monde entier par Samsung à l’heure ci-dessus. Le moyen le plus simple de regarder est via la chaîne YouTube officielle de Samsung – nous avons intégré le flux ci-dessous pour que vous puissiez le regarder.

Vous pouvez également regarder via Samsung.com.

Qu’est-ce qui sera annoncé à Samsung Galaxy Unpacked ?

Nous sommes à peu près sûrs, grâce aux fuites et aux indices de Samsung, que nous verrons le Galaxy Z Flip 4. Le prétendu appareil apparaît même sur la commercialisation par Samsung de l’événement Unpacked.

Nous verrons également probablement le Galaxy Z Fold 4, le téléphone de l’entreprise qui se transforme en une petite tablette.

De nombreuses fuites montrent une Galaxy Watch, probablement la Galaxy Watch 5, avec une version haut de gamme qui prendrait le nom de « Pro » pour la première fois. Il pourrait même être adieu à la lunette tournante des smartwatches Samsung, si l’on en croit ces fuites.

Ce ne serait pas non plus un déballage complet sans écouteurs, mais les fuites sur ceux-ci sont moins solides, nous devrons donc attendre et voir – sur tous les fronts.

Connectez-vous à 6h PT / 9h HE / 14h BST le 10 août et tout sera révélé.