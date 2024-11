Comment regarder l’événement Remix de Fortnite : Le Prélude

Epic Games est sur le point d’organiser un grand événement en jeu avant sa prochaine saison de retour – et ce sera plutôt musical, avec Snoop Dogg et Ice Spice prêts à se produire. Ils seront jouer un spectacle à Times Square à New York, mais vous pourrez également regarder le spectacle à l’intérieur Fortnite. Fortnite est déjà célèbre pour ses événements musicaux grandiloquents, donc cet événement pour clôturer la dernière saison sur le thème de Marvel pourrait être tout un spectacle.