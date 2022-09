Comment regarder l’événement de lancement de l’iPhone 14 d’Apple en direct

Le prochain grand événement Apple de 2022 devrait avoir lieu cette semaine, et il semble de plus en plus probable que nous aurons notre premier aperçu de la gamme iPhone 14 aux côtés de l’Apple Watch Series 8, une Apple Watch SE mise à jour et peut-être même une toute nouvelle Apple Watch de niveau professionnel. Il y a aussi des rumeurs selon lesquelles nous pourrions voir les AirPods Pro révélés lors de l’événement de cette semaine – il devrait donc être important.

La bonne nouvelle est que, comme d’habitude, vous pourrez suivre l’événement dans le confort de votre foyer.

Alors, quand commence l’événement et comment pouvez-vous le regarder en direct ? Nous couvrons ici tout ce que vous devez savoir sur l’événement Apple de septembre 2022.

A quand le prochain événement Apple ?

Comme l’a confirmé le géant de la technologie, le prochain événement Apple devrait avoir lieu le Mercredi 7 septembre 2022 à 10h PDT/13h EDT, ou 18h BST pour ceux qui se connectent depuis le Royaume-Uni.

Comme toujours, il devrait être diffusé depuis Apple Park en Californie, et il est probable que ce sera une affaire préenregistrée comme avec les événements Apple les plus récents, bien qu’il y ait des rumeurs sur d’éventuels segments en direct après le succès de la WWDC 2022.

Comment puis-je regarder le prochain événement Apple en direct ?

Comme pratiquement tous les autres événements Apple, vous pourrez regarder l’action se dérouler en temps réel. Alors qu’Apple exigeait autrefois l’utilisation de Safari ou d’un produit Apple pour regarder ses diffusions en direct, il a supprimé les barrières ces dernières années, permettant à pratiquement n’importe qui sur n’importe quel appareil de se connecter à ses événements via le site Web d’Apple.

Vous pourrez regarder l’événement de septembre via le Site Web de l’événement Appleainsi que via l’application Apple TV sur iPhone, iPad, Apple TV et Mac, et vous pourrez également vous connecter à l’annonce via sa chaîne YouTube également.

Nous avons intégré le flux en direct officiel ci-dessus pour plus de facilité, alors ajoutez simplement cette page à vos favoris et revenez plus tard cette semaine pour voir ce qu’Apple a prévu.

À quoi dois-je m’attendre de l’événement Apple de septembre 2022 ?

Alors qu’Apple n’a pas tendance à révéler grand-chose sur ce à quoi s’attendre avant ses événements, les fuites ont tendance à nous donner une idée de ce que l’entreprise a prévu – et il y en a eu beaucoup ces derniers temps.

Le titre de l’événement devrait être la nouvelle gamme d’iPhone 14. La grande nouvelle est qu’Apple aurait abandonné le facteur de forme Mini pour un nouvel iPhone à grand écran, offrant un moyen moins cher d’obtenir un gros iPhone sans opter pour le modèle haut de gamme Pro Max. La plupart des mises à niveau supposées, y compris une amélioration sérieuse des performances de l’appareil photo et le remplacement de la célèbre encoche par une découpe en forme de pilule, seraient exclusives à la gamme Pro.

En fait, cela pourrait également valoir pour le chipset, avec des rumeurs suggérant que seuls l’iPhone 14 Pro et Pro Max obtiendront l’Apple A16 Bionic de nouvelle génération, la gamme standard d’iPhone 14 conservant l’A15 Bionic (toujours exceptionnel) de l’année dernière.

Mais quoi d’autre ? Cela ressemble à une grande année pour l’Apple Watch. Non seulement nous attendons l’Apple Watch Series 8, potentiellement avec de nouveaux capteurs de santé pour améliorer la surveillance de la santé, mais nous attendons également une toute nouvelle variante d’Apple Watch.

Décrit comme un modèle plus robuste, l’Apple Watch ‘Pro’ est censée être plus grande, plus durable et même offrir une autonomie de batterie plus longue que l’Apple Watch standard.

Il y a aussi des rumeurs selon lesquelles nous verrons une Apple Watch SE 2 mise à jour introduite comme option d’entrée de gamme avec l’arrêt du support Apple (et nous imaginons les ventes) pour la série 3 vieillissante avec la sortie de watchOS 9.

Du côté audio, des rumeurs prétendent que nous pourrions également voir la révélation des AirPods Pro 2 tant attendus lors de l’événement de cette semaine. Bien que l’on ne sache pas grand-chose sur les bourgeons de nouvelle génération, les rumeurs suggèrent qu’il pourrait y avoir de nouveaux capteurs axés sur la forme physique pour fournir des données de santé supplémentaires lors de l’exercice.

Il y a aussi une chance qu’Apple puisse taquiner le casque AR/VR selon les rumeurs selon lesquelles il pourrait être lancé en 2023. Ce serait un bon moment “One More Thing”, n’est-ce pas ?

Qu’attendez-vous le plus de voir lors de l’événement de septembre ? Faites-le nous savoir sur Twitter.