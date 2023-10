Le prochain grand téléphone et la prochaine montre de Google devraient être dévoilés cette semaine, ou du moins, Google va le faire soit confirmer ou infirmer le tsunami de fuites détaillant les nouveautés du Pixel 8, du Pixel 8 Pro et de la Pixel Watch 2.

La grande vitrine matérielle « Made by Google » de Google aura lieu à New York le Mercredi 4 octobre à 10 h HE ou 7 h HP. Jusqu’à présent, les Pixel 8 et Pixel Watch 2 sont effectivement confirmé par des vidéos teaser Google a publié en août.

Où regarder l’événement Made by Google

Les utilisateurs peuvent se connecter sur la chaîne YouTube officielle de Google. La diffusion en direct du discours d’ouverture est Déjà disponible la conférence devrait commencer à 10 heures précises (c’est-à-dire, à moins qu’elle ne commence tard, comme Meta l’a fait la semaine dernière avec son Annonce de la quête 3).

#MadeByGoogle ’23 : discours d’ouverture

Comme avec tous les événements passésnous nous attendons à ce que le flux commence par le vidéo promotionnelle habituelle avant que les dirigeants des grandes entreprises ne se penchent sur les moindres détails du nouveau matériel en direct devant la presse rassemblée. L’année dernière, Google a commencé avec la Pixel Watch avant de dévoiler les Pixel 7 et Pixel 7 Pro, donc quiconque cherche uniquement à voir ce que le géant de la technologie réserve à son dernier smartphone devra peut-être attendre un peu. À moins que Google n’ait une surprise matérielle en réserve, la société se concentrera probablement sur l’ensemble de fonctionnalités logicielles que nous obtiendrons avec le Pixel 8.

Sinon, Gizmodo couvrira l’événement en direct à New York, donc si vous recherchez des commentaires un peu plus colorés sur les dernières offres matérielles de Google, assurez-vous de consulter notre page pour plus de mises à jour au fur et à mesure.

Devons-nous nous attendre à quelque chose qui ne soit pas un téléphone ou une montre ?

Nous avons déjà la répartition complète de ce que nous attendons avec le Pixel 8 et la Watch 2, mais Google va-t-il nous réserver des surprises ? L’année dernière, Google a également a dévoilé sa tablette Pixelet même si le premier appareil à écran uniquement de Google a été assez solide pour son prixil n’aura pas le même calendrier de sortie annuel que les téléphones et montres de la société.

Peut-être que nous apprendrons quelque chose sur une rumeur Tracker de type AirTags de Google. Plus tôt cette année, Google s’est joint à Apple sur un Norme de suivi GPSdésignant le premier qui cherche à se lancer dans une certaine mesure dans le jeu du localisateur GPS.

Il est trop tôt pour tout type de Suite de Pixel Fold soit parce que nous venons d’avoir notre premier aperçu du premier pliable de Google à Google I/O 2023 en mai dernier. FitBit, propriété de Google, a également vu une nouvelle version le mois dernier avec la Charge 6, et la Pixel Watch 2 devrait intégrer une certaine technologie FitBit. Google pourrait mentionner son nouveau Chromebook Plus pendant la conférence, mais l’entreprise n’y consacrera probablement pas beaucoup de temps. S’il n’y a pas grand chose d’autre dans l’annonce de cette année, nous pouvons nous attendre à ce que Google mette l’accent sur le logiciel, en particulier sur la nouvelle intégration de l’IA.