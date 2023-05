Comment regarder l’Eurovision 2023 : diffusion en direct et détails des chaînes de télévision pour les demi-finales et les finales

LE concours Eurovision de la chanson est une célébration annuelle des meilleurs chanteurs de toute l’Europe.

Le bon, le mauvais et le carrément affreux montent tous sur scène pour concourir pour le microphone en verre très convoité.

Pennsylvanie

La BBC diffusera tous les événements de l’Eurovision en vue de la grande finale du samedi 13 mai 2023[/caption]

Comment regarder l’Eurovision 2023

Le concours Eurovision de la chanson présente le meilleur chanteur de chaque nation, garanti d’être une fête du début à la fin.

Si vous n’avez pas pu obtenir de billet pour le spectacle en direct à Liverpool, n’ayez crainte, il existe de nombreuses autres options pour profiter du spectacle sans quitter votre maison.

La BBC assurera la couverture du concours pendant les trois jours.

Vous pourrez regarder sur BBC One, BBC iPlayer et la chaîne YouTube officielle du concours Eurovision de la chanson.

Quand ont lieu les demi-finales de l’Eurovision 2023 et qui y participe ?

Les demi-finales se dérouleront sur deux jours les 9 et 11 mai 2023.

Pour déterminer quel pays participe à quelle demi-finale, il y a un tirage au sort pour la demi-finale.

La demi-finale du 9 mai 2023 sera jugée par la France, l’Allemagne et l’Italie. Les nations concurrentes sont :

Norvège : Alessandra – Reine des rois Malte : The Busker – Dance (Our Own Party) Serbie : Luke Black – Samo Mi Se Spava Lettonie : Lumières soudaines – Aijā Portugal : Mimicat – Ai Coração Irlande : Wild Youth – We Are One Croatie : Let 3 – Mama ŠČ ! Suisse : Remo Forrer – Pistolet à eau Israël : Noa Kirel – Licorne Moldavie : Pasha Parfeni – Soarele şi Luna Suède : Loreen – Tatouage Azerbaïdjan : TuralTuranX – Dites-m’en plus Tchéquie : Vesna – La couronne de ma sœur Pays-Bas : Mia Nicolai & Dion Cooper – Burning Daylight Finlande : Käärijä – Cha Cha Cha

La demi-finale du 11 mai 2023 sera jugée par l’Espagne, l’Ukraine et le Royaume-Uni. Les nations concurrentes sont :

Danemark : Reiley – Briser mon cœur Arménie : Brune – Future amante Roumanie : Theodor Andrei – DGT (off and on) Estonie : Alika – Ponts Belgique : Gustavh – À cause de toi Chypre : Andrew Lambrou – Break A Broken Heart Islande : Diljá – Pouvoir Grèce : Victor Vernicos – Ce qu’ils disent Pologne : Blanka – Solo Slovénie : Joker Out – Carpe Diem Géorgie : Iru – Echo Saint-Marin : Piqued Jacks – Comme un animal Autriche : Teya & Salena – Qui diable est Edgar ? Albanie : Albina & Familja Kelmendi – Duje Lituanie : Monika Linkytė – Séjour Australie : Voyager – Promesse

A quand la finale de l’Eurovision 2023 ?

La grande finale de l’Eurovision aura lieu le samedi 13 mai 2023.

Il y aura 26 grands finalistes au total, tous en compétition pour remporter le microphone en verre.

Qui joue à l’Eurovision 2023 ?

La programmation complète de la grande finale ne sera pas connue tant que les demi-finalistes n’auront pas été élus.

En plus des demi-finalistes, les cinq grands et les vainqueurs de l’Eurovision 2022 sont déjà directement qualifiés pour la grande finale. Ils sont:

Ukraine : Tvorchi – Cœur d’acier

Royaume-Uni : Mae Miller – J’ai écrit une chanson

France : La Zarra – Évidemment

Allemagne : Lord of the Lost – Blood & Glitter

Italie : Marco Mengoni – Due Vite

Espagne : Blanca Paloma – Eaea

Les « Big Five » sont les radiodiffuseurs participants qui contribuent le plus financièrement, ils viennent de France, d’Allemagne, d’Italie, d’Espagne et du Royaume-Uni.

Qui pourrait gagner l’Eurovision 2023 ?

Les principales règles que les artistes doivent suivre pour pouvoir participer à l’Eurovision sont les suivantes :

Les chansons doivent être originales et ne pas durer plus de 3 minutes

Le chanteur principal doit se produire en direct

Pas plus de 6 artistes sur scène pendant la représentation

En demi-finale, seuls les pays qui ont participé à ce tour et les 5 grands juges peuvent voter.

Lors de la grande finale, chaque pays peut voter pour son favori avec un jury de cinq professionnels de l’industrie et les téléspectateurs.

Les points sont attribués sur une échelle de 1 à 8, 10 ou 12 points. Vous ne pouvez pas voter pour votre propre pays.

Les téléspectateurs peuvent voter par SMS, par téléphone ou sur l’application officielle de l’Eurovision.

La Suédoise Loreen est la favorite du bookmaker pour remporter l’Eurovision 2023, la Finlandaise Käärijä et la Française La Zarra étant favorites pour prendre les deuxième et troisième places.

Les cotes actuelles pour gagner selon bet365 sont :

Suède 8/11

Finlande 15/8

France 8/1

Ukraine 8/1

Espagne 18/1

Norvège 20/1

Israël 35/1

Royaume-Uni 40/1

Italie 45/1

Où se déroule l’Eurovision 2023 ?

C’est fou de penser que la dernière fois que le concours Eurovision de la chanson a été organisé au Royaume-Uni, c’était en 1998.

Le Royaume-Uni accueille le concours Eurovision 2023 pour l’Ukraine en raison de la guerre qui touche actuellement leur pays.

De nombreuses villes ont proposé d’accueillir le concours, Glasgow et Liverpool devenant les deux premières villes.

Le concours Eurovision de la chanson 2023 est organisé dans la ville de Liverpool dans l’arène M&S Bank.