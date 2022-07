Comment regarder l’Euro féminin 2022 : Angleterre v Irlande du Nord

Le football féminin est plus populaire que jamais, ce qui en fait le moment idéal pour le tournoi féminin de l’Euro 2022.

16 équipes européennes s’affrontent pendant quatre semaines, lors de matchs organisés dans des stades à travers l’Angleterre, et tout sera diffusé gratuitement. Voici comment regarder chaque match en direct.

Quand est le tournoi de l’Euro féminin 2022 ?

Le tournoi Euro 2022 a débuté le 6 juillet, avec des phases de groupes se poursuivant jusqu’au 18 juilletpuis des tours à élimination directe se terminant par la finale le 31 juillet.

Le prochain match pour l’équipe à domicile est Angleterre contre Irlande du Nordavec coup d’envoi à 20h BST ce soir, 15 juillet. L’Angleterre est actuellement en tête du groupe et garantie de se qualifier pour les quarts de finale, tandis que l’Irlande du Nord est malheureusement assurée d’abandonner la compétition. Pourtant, cela promet d’être un match animé, et l’Angleterre devrait se sentir en confiance après la démolition 8-0 de la Norvège lundi.

Rendez-vous sur le site officiel de l’Euro 2022 pour la liste complète des rencontres.

Comment regarder l’Euro à la télévision

Au Royaume-Uni, la BBC a obtenu les droits de diffusion de l’intégralité du tournoi, bien que tous les matchs ne soient pas diffusés à la télévision.

L’Angleterre contre l’Irlande du Nord sera diffusée sur BBC One, avec une couverture à partir de 19h30, et il est probable que tous les matchs de l’Angleterre seront diffusés sur la même chaîne. Certains matchs moins excitants – du point de vue britannique, c’est-à-dire – seront diffusés sur BBC Two à la place, tandis que d’autres ne seront pas du tout télévisés.

Comment diffuser l’Euro féminin

Si vous ne pouvez pas accéder à un téléviseur lorsque les matchs de football sont diffusés – ou si vous voulez regarder l’un des matchs qui n’est pas télévisé – alors ne vous inquiétez pas, vous n’êtes pas de chance.

Chaque match du tournoi sera diffusé sur le BBC iPlayer, y compris ceux qui ne sont pas diffusés à la télévision.

Vous pouvez accéder à iPlayer via un navigateur Web sur votre ordinateur, ou bien sûr via les applications smartphone et tablette, ou sur votre smart TV.

Si vous avez besoin de regarder en ligne avec un ordinateur, découvrez comment connecter un ordinateur portable à votre téléviseur et n’oubliez pas de vérifier si vous avez besoin d’une licence TV.

Pas au Royaume-Uni ? Pas de problème

Vous n’avez pas besoin d’être au Royaume-Uni pour regarder le tournoi Euro 2022 bien sûr. Si vous êtes ailleurs en Europe, il est probable que l’événement sera repris par un diffuseur majeur, et même en dehors de l’Europe, cela peut également être le cas – par exemple, ESPN a les droits sur l’événement aux États-Unis. Consultez la liste officielle des diffuseurs mondiaux de l’UEFA pour plus de détails sur votre pays.

S’il n’y a pas de diffuseur là où vous vivez, si la couverture est limitée ou s’il y a un mur payant derrière un fournisseur coûteux, il existe une autre option.

Il est possible – et, en fait, assez facile – de diffuser BBC iPlayer depuis l’étranger en utilisant un VPN.

Vous pouvez cliquer sur ce lien pour obtenir un guide complet, mais l’essentiel est que vous devez vous inscrire à un service VPN si vous ne l’avez pas déjà fait et vous connecter à l’un de ses serveurs britanniques. Ensuite, vous pouvez naviguer sur le Web comme si vous étiez basé au Royaume-Uni, et l’iPlayer vous permettra de regarder tous les matchs que vous voulez.

Au moment de la rédaction de cet article, les services suivants nous ont permis de regarder iPlayer avec succès, mais gardez à l’esprit que cela ne garantit pas qu’il fonctionnera pour vous un jour particulier :

Ce n’est pas une liste exhaustive – beaucoup d’autres débloqueront également iPlayer.

Comment acheter des billets pour l’Euro 2022

Si vous allez être au Royaume-Uni en juillet – ou si vous êtes prêt à voyager – alors la bonne nouvelle est qu’il y a encore des billets disponibles pour de nombreux matchs du tournoi, à partir de seulement 10 £.

L’endroit pour les acheter est directement sur le site de billetterie de l’UEFA, mais sachez que vous devrez créer un compte avant qu’il ne vous permette de vérifier la disponibilité pour les matches individuels.

Quelles sont les équipes et les groupes de l’Euro féminin ?

Il y a 16 équipes en compétition dans le tournoi de l’Euro féminin cette année, après des qualifications très compétitives. Voici comment ils sont répartis pour les phases de groupes :

Groupe A:

Angleterre

L’Autriche

Norvège

Irlande du Nord

Groupe B :

Allemagne

Danemark

Espagne

Finlande

Groupe C :

Pays-Bas

Suède

le Portugal

Suisse

Groupe D :

France

Italie

Belgique

Islande

C’est tout ce que vous devez savoir sur le tournoi de l’Euro féminin de cette année – mais si cela vous donne le virus du football féminin, assurez-vous de consulter notre guide pour regarder la Super League féminine lorsque la saison de football des clubs reprendra en septembre.