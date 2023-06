Comment regarder l’Euro 2024 à la télévision américaine

Voici toutes les informations dont vous avez besoin pour regarder l’Euro 2024 à la télévision américaine.

L’UEFA Euro 2024 est le championnat quadriennal de football international en Europe et l’un des tournois les plus prestigieux au monde. Les jeux peuvent être trouvés sur les réseaux FOX, Univision, TUDN et le service de streaming ViX.

Consultez notre page de calendrier du Championnat d’Europe pour les dernières listes de matchs, y compris les qualifications, avec les horaires et les réseaux.

Comment regarder l’Euro 2024

En anglais, les matchs de l’Euro seront sur FOX Sports. La plupart des jeux seront probablement diffusés sur FS1/FS2, mais attendez-vous à ce que de gros jeux comme la finale soient diffusés sur la chaîne principale FOX. Fubo diffusera également chaque match en streaming. Les droits de diffusion en espagnol appartiennent à TelevisaUnivision, qui comprend Univision, TUDN et le service de streaming associé ViX. Les réseaux FOX et Univision sont diffusés sur Fubo et DirecTV Stream, et Sling Blue diffuse FOX/FS1.

Chaque service a un coût et une gamme de chaînes différents. Fubo est le plus cher, mais il comprend la plus grande offre de chaînes. Pour les fans de football, cela inclut beIN SPORTS qui montre la Ligue 1, la Copa Libertadores et la Copa Sudamericana en plus d’autres compétitions.

ViX a été lancé en 2022 par TelevisaUnivision. Des niveaux gratuits et premium sont disponibles, avec du contenu en espagnol. Cela comprend certains matchs des compétitions interclubs et internationales de l’UEFA, la Liga MX et la Liga MX Femenil, ainsi que les ligues argentine Primera, Brasileirão et colombienne.

LA MEILLEURE COMPÉTITION INTERNATIONALE D’EUROPE

Le Championnat d’Europe de l’UEFA (plus communément appelé Euro 20XX ou Euros) détermine le champion continental d’Europe. C’est le deuxième événement de football le plus regardé au monde, après la Coupe du monde.

À ce jour, dix équipes ont remporté la compétition – l’Allemagne et l’Espagne (trois chacune), l’Italie et la France (deux), et une pour l’Union soviétique, la Tchécoslovaquie, les Pays-Bas, le Danemark, la Grèce et le Portugal.

Le tournoi a lieu tous les quatre ans, les années paires entre les Coupes du monde. En 2024, l’Allemagne est l’hôte. Ce sera la première fois qu’une Allemagne réunifiée sera le seul hôte de l’événement.

L’Olympiastadion de Berlin accueillera la finale 2024. Le site, construit pour les Jeux olympiques de 1936, a également accueilli les finales de la Coupe du monde 2006 et de la Ligue des champions 2015.