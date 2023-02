Comment regarder l’état de l’Union 2023

Alors que le Sénat américain attend son exposé sur l’incident impliquant un ballon de surveillance chinois présuméles législateurs et le public américain se préparent à entendre Président Joe Bidendeuxième discours sur l’état de l’Union. Biden prononcera son discours lors d’une session conjointe du Congrès le 7 février, où il devrait discuter de l’économie nationale, des plans politiques à venir, des réalisations de son administration et peut-être de ses intentions pour une élection présidentielle en 2024.

Plusieurs médias et réseaux câblés diffuseront l’événement, mais vous n’avez pas besoin d’un bouquet télé pour le regarder.

Bonnie Cash/UPI/Bloomberg/Getty Images



Comment regarder l’état de l’Union

L’état de l’Union de Biden est diffusé aujourd’hui à 21 h HE (18 h PT). La gouverneure de l’Arkansas, Sarah Huckabee Sanders, fournira la réfutation républicaine après le discours du président. La réponse du GOP en espagnol sera donnée par le représentant Juan Ciscomani de l’Arizona.

Les téléspectateurs peuvent se connecter gratuitement à l’adresse directement via un flux en direct YouTube disponible sur le site de la Maison Blanche, ou diffusez la couverture sur les chaînes YouTube pour les principaux organes de presse tels que CBS, ABC, NBC, C-SPAN et Fox News. Alors que la chaîne de la Maison Blanche ne diffusera que le discours, les diffuseurs de nouvelles fourniront des commentaires avant et après le discours.

En plus de YouTube, vous pouvez également accéder aux chaînes d’actualités suivantes pour le streaming :

La couverture de CBS est disponible sur Paramount Plus, CBSNews.com, l’application CBS News et sur les réseaux sociaux de CBS.

NBC offre un accès gratuit à son site Web et Nouvelles NBC maintenant pour une couverture en direct. Peacock commencera à diffuser la couverture de MSNBC à 20 h HE.

Les téléspectateurs d’ABC peuvent regarder sur abcnewslive.com ou Hulu.

Les coupeurs de cordon peuvent également regarder l’événement sur une plateforme de streaming TV en direct. Tous les services ne proposent pas chaque réseau, alors renseignez-vous auprès de votre fournisseur pour vérifier sa liste de chaînes.

YouTube TV diffuse ABC, CBS, PBS, Fox, NBC, CNN, MSNBC et CNBC. Entrez votre code postal pour voir quels réseaux sont disponibles dans votre région. Le service coûte 65 $ par mois, mais comprend un essai gratuit de deux semaines pour les nouveaux utilisateurs.

Le service coûte 70 $ par mois pour son forfait financé par la publicité et propose tous les principaux réseaux d’information, notamment ABC, Fox, NBC, Fox News, Bloomberg News, MSNBC, CNN et CBS. Hulu avec Live TV ne propose pas d’essai gratuit.

L’abonnement Blue de Sling TV donne accès à Fox News, CNN, MSNBC et ABC News, bien que Fox et NBC ne soient disponibles que dans certaines régions. Le plan coûte 40 $ par mois, bien que les nouveaux abonnés puissent s’inscrire et obtenir leur premier mois pour 20 $.