Comment regarder les Red Wings de Détroit contre les Sabres de Buffalo – LNH (26/10/24) | Chaîne, flux, aperçu

BUFFALO – Après quelques victoires fougueuses, les Red Wings de Détroit sont de retour sur la route samedi après-midi, alors qu’ils se préparent à affronter un rival de division, les Sabres de Buffalo.

Après un début de saison 2024-25 poussif, les Red Wings ont retrouvé un certain rythme au cours des derniers matchs, quoique étrange. L’équipe a remporté chacun de ses trois derniers matchs, même si elle a été dominée à trois reprises. Après qu’Alex Lyon se soit redressé lors d’une victoire de 1-0 contre les Islanders de New York, dans laquelle Détroit a pris du retard au chapitre des tirs, 30-11, Cam Talbot est intervenu et a bien joué jeudi soir contre les Devils du New Jersey, arrêtant 37 des tirs. les 40 tirs auxquels il a fait face lors d’une victoire de 5-3.

Les Wings ont été dominés 40-20 par les Devils à Détroit, marquant déjà la sixième fois cette saison qu’ils perdent la bataille au chapitre des tirs au but. Pendant que l’équipe remporte des victoires, elle doit trouver un moyen de prendre le contrôle des matchs, car son chemin vers la victoire jusqu’à présent sera insoutenable.

Les Sabres ont abordé la nouvelle saison avec un sentiment d’optimisme, grâce à un jeune noyau talentueux et à quelques gardiens de qualité. Toutefois, cela ne s’est pas traduit par des résultats positifs. Après avoir perdu deux fois contre les Devils lors de la NHL Global Series en Tchéquie pour commencer la saison, Buffalo a également été médiocre en Amérique du Nord. Ils ont un certain élan avant samedi, après avoir remporté des victoires contre les Blackhawks de Chicago et les Stars de Dallas.

Ce sera la première des quatre rencontres cette saison entre les adversaires de la division Atlantique. Détroit a remporté trois des quatre affrontements l’an dernier, dont un dans l’ouest de New York.

HOCKEY LNH

Red Wings de Détroit (4-3-0) contre Sabres de Buffalo (3-4-1)

Quand: Samedi 26 octobre

Temps: 13 h HE

Où: KeyBank Center (Buffalo, État de New York)

Canal: FanDuel Sports Network Détroit

