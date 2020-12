Quand ont lieu les Global Citizen Prize Awards 2020?

Le spectacle aura lieu ce samedi 19 décembre à 20 h HE / 19 h 30 HP.

Il y aura également un pré-spectacle numérique, animé par Accéder à Hollywoodde Scott Evans, à 19 h 30 HE sur Facebook et Twitter.

Où puis-je regarder?

Vous pouvez assister à l’émission sur NBC et elle sera également disponible sur Facebook, Twitter et YouTube après sa première diffusion sur NBC.

Un rappel est diffusé sur MSNBC à 22 h HE. Les chaînes internationales comprennent CTV au Canada, ainsi qu’Albavision, Digicel, Insight TV, Mediacorp, SABC, Sky Media, TRACE Anglophone West Africa, Viacom et Vodafone, pour l’Afrique, l’Asie, le Canada, l’Amérique centrale, l’Inde, l’Europe et le Royaume-Uni.