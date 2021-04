Mais avant même qu’un seul prix ne soit décerné, les nominés de cette année ont déjà établi un nouveau précédent pour la diversité, avec un record de neuf interprètes de couleur en lice pour les honneurs par intérim et 70 femmes en lice pour divers honneurs. La cinéaste Chloé Zhao («Nomadland») est la première femme chinoise et la première femme de couleur à être nominée pour le meilleur réalisateur. Steven Yeun («Minari») est le premier Américain d’origine asiatique à être nommé meilleur acteur, et Riz Ahmed («Sound of Metal») est le premier interprète musulman de cette catégorie. Et pour la première fois en près de 50 ans, deux actrices noires, Viola Davis et Andra Day, sont nominées pour la meilleure actrice la même année.

Les interprètes seront Celeste, HER, Leslie Odom Jr., Laura Pausini, Daniel Pemberton et Diane Warren, dont les chansons seront enregistrées depuis le prochain Academy Museum of Motion Pictures de Los Angeles. En Islande, la chanteuse suédoise Molly Sanden enregistrera une performance de «Husavik» de «Eurovision Song Contest».

Le pré-show officiel des Oscars, «Oscars: Into the Spotlight», commence à être diffusé sur ABC à 18h30, heure de l’Est, 15h30 dans le Pacifique. Avec Ariana DeBose et Lil Rel Howery comme hôtes, il offrira un aperçu des coulisses de la grande soirée avec une couverture du tapis rouge et des interviews, ainsi que des performances préenregistrées de chacun des cinq nominés pour la meilleure chanson originale.

Qui présentera?

Les gagnants par intérim de l’année dernière – Laura Dern, Joaquin Phoenix, Brad Pitt et Renée Zellweger – ainsi que Angela Bassett, Halle Berry, Bong Joon Ho, Don Cheadle, Bryan Cranston, Harrison Ford, Regina King, Marlee Matlin, Rita Moreno, Reese Witherspoon et Zendaya.

Les Oscars sont-ils la même chose que les Oscars?

Oui.

Que devriez-vous surveiller?

Cette année pourrait être la première fois que les quatre catégories d’acteur sont remportées par des nominés de couleur. C’est ce qui s’est passé aux SAG Awards ce mois-ci, et les électeurs des Oscars ont emboîté le pas cinq des 10 dernières années.

En ce qui concerne les films eux-mêmes, le biopic en noir et blanc Old Hollywood de David Fincher, «Mank», sur la réalisation de «Citizen Kane», mène tous les films avec 10 nominations, dont celle du meilleur film et du meilleur réalisateur. Mais c’est une course bondée à la deuxième place, avec six nominations chacune pour «Le Père», «Judas et le Messie noir», «Minari», «Nomadland», «Sound of Metal» et «The Trial of the Chicago 7» – tous pour la meilleure photo, avec «Promising Young Woman» d’Emerald Fennell.

Qui pensons-nous gagnera?

Notre chroniqueur Projectionist, Kyle Buchanan, a quelques suppositions, mais cette année pourrait bien présenter un certain nombre de gagnants wild-card.

Chadwick Boseman, décédé d’un cancer du côlon en août à l’âge de 43 ans, semble être un verrou pour remporter une autre victoire posthume du meilleur acteur pour son dernier rôle au cinéma en tant que trompettiste dans «Le fond noir de Ma Rainey». « Nomadland » a la piste intérieure de la meilleure image après les victoires aux Golden Globes et aux Critics ‘Choice Awards (et le meilleur réalisateur gagne pour Chloé Zhao à chaque événement), mais un choix dormant comme « The Trial of the Chicago 7 » ou « Minari », Qui a été relégué à la victoire du meilleur film en langue étrangère aux Globes, pourrait nous surprendre.