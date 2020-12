Préparez-vous pour une promenade dans le passé.

MTV va célébrer les meilleurs films et émissions des quatre dernières décennies lors des MTV Movie & TV Awards 2020: le plus grand de tous les temps spécial. Attendez-vous à voir vos stars préférées de Intentions cruelles, Halloween, Musique de lycée et d’autres montent sur scène, alors que le spectacle se concentre sur la crème de la crème du divertissement des années 1980 à aujourd’hui.

Alors, que vous jouiez à «Girls Just Want to Have Fun» de 1983 ou à «Savage» de 2020, écoutez ce week-end pour voir quels GOAT gagneront et donner certains des discours les plus mémorables de l’année.

Voici tout ce que vous devez savoir sur la spéciale, y compris quand et comment la regarder.

Quand ont lieu les MTV Movie & TV Awards 2020: les meilleurs de tous les temps et quand commencent-ils?

La cérémonie de 90 minutes portera un toast aux «plus grands et meilleurs moments» d’Hollywood des dernières décennies. Réglez vos alarmes, car elles seront diffusées le dimanche 6 décembre à 20 h HNE / PST. Les MTV Movie & TV Awards devraient revenir comme d’habitude en 2021 après la pandémie.