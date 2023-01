Comment regarder les meilleurs films nominés aux Oscars 2023

Les longs métrages nominés pour le meilleur film à la 95e cérémonie des Oscars ont été officiellement dévoilés. Dix films sont en lice pour la distinction, dont beaucoup sont également nominés dans diverses autres catégories.

Des films fantastiques bourrés d’action aux tragi-comédies sombres, il existe un large éventail de films en lice pour le plus grand prix de la cérémonie. En fin de compte, l’Académie décidera du gagnant – mais si vous voulez vous faire votre propre opinion sur le film qui devrait régner victorieux, nous avons expliqué comment vous pouvez diffuser tous les nominés du meilleur film.

Vous pouvez également lire comment regarder les Oscars, si vous souhaitez assister à la cérémonie au fur et à mesure.

Comment regarder gratuitement Tout Partout Tout à la fois

A24

Le favori des Oscars 2023 est Everything Everywhere All At Once avec Michelle Yeoh – un film qui est en lice pour 11 prix.

Le film suit un propriétaire sino-américain d’une blanchisserie. Lors d’un audit avec l’IRS, elle découvre que le multivers est en danger et doit apprendre à sauter entre des mondes bizarres et des variations d’elle-même afin de sauver à la fois son monde et sa famille.

Les lecteurs américains peuvent voir le film sur Paramount + ou Showtime – les deux offrent des essais gratuits pour les nouveaux abonnés, avec des forfaits à partir de 4,99 $ et 10,99 $ par mois respectivement. Au Royaume-Uni, le film est disponible pour les abonnés d’Amazon Prime Video, qui propose un essai gratuit de 30 jours pour les nouveaux membres. Vous pouvez vous abonner pour seulement 5,99 £ pour le streaming autonome.

Comment regarder All Quiet on the Western Front

Netflix

All Quiet on the Western Front est le deuxième film le plus nominé aux Oscars, avec neuf récompenses. Cette adaptation d’un roman de 1929 retrace les derniers jours de la Première Guerre mondiale du point de vue d’un jeune soldat allemand. Peu à peu, il apprend les horreurs de la bataille alors qu’il lutte pour survivre.

All Quiet on the Western Front est disponible sur Netflix aux États-Unis et au Royaume-Uni. Les plans commencent à partir de 6,99 $/4,99 £ par mois.

Comment regarder The Banshees of Inisherin gratuitement

Images de projecteur

The Banshees of Inisherin est le deuxième film avec neuf nominations. Colin Farrell et Brendan Gleeson jouent deux amis de toujours. Lorsque l’un d’eux met fin brusquement à la relation, les conséquences sont graves.

Aux États-Unis, vous pouvez regarder The Banshees of Inisherin sur HBO Max, avec des forfaits à partir de 9,99 $ par mois. Les téléspectateurs britanniques peuvent le regarder sur Disney + pour 7,99 £ par mois. Ni l’un ni l’autre n’offrent un essai gratuit directement, mais les téléspectateurs américains peuvent obtenir HBO Max gratuitement via Amazon Channels.

Comment regarder Top Gun: Maverick gratuitement

Primordial

La suite de Top Gun a défié les attentes l’année dernière, devenant l’un des films les plus vendus de l’année – attirant d’anciens fans du film classique, ainsi que de nouveaux venus curieux. Tom Cruise est de retour en tant que Pete “Maverick” Mitchell, qui forme un groupe de nouvelles recrues. En cours de route, il affronte des démons de son passé.

Top Gun : Maverick est disponible sur Paramount+ aux États-Unis et au Royaume-Uni. Les nouveaux arrivants peuvent bénéficier d’un essai gratuit, puis les comptes commencent à partir de 4,99 $/6,99 £ par mois.

Comment regarder Triangle de tristesse

Curzon

Dans cette satire de comédie noire, un bateau de croisière rempli de super-riches et célèbres coule, laissant un groupe bloqué sur une île déserte.

Triangle of Sadness n’est disponible pour les abonnés payants sur aucune plate-forme de streaming aux États-Unis ou au Royaume-Uni. Cependant, vous pouvez toujours acheter ou louer la VOD auprès de Google, Amazon, YouTube et iTunes.

Comment regarder Tár gratuitement

Universel

Cate Blanchett joue le rôle de la musicienne renommée Lydia Tár. Alors qu’elle est à quelques jours d’enregistrer une symphonie qui changera sa carrière pour le mieux, elle constate que les choses commencent à se retourner contre elle. En tant que telle, elle s’appuie sur sa fille adoptive pour un soutien émotionnel.

Tár est disponible aux États-Unis pour louer ou acheter sur Google, Amazon, YouTube et iTunes. Malheureusement, Tár n’est pas disponible au Royaume-Uni sur les plateformes numériques, mais vous pouvez le voir au cinéma.

Comment regarder Les Fabelman

Universel

Un film de Steven Spielberg est entré dans la catégorie Meilleur film pour la treizième fois, le mettant à égalité avec William Wyler en tant que réalisateur le plus nominé dans cette catégorie. Ce drame semi-autobiographique est une histoire de passage à l’âge adulte sur un jeune garçon qui a grandi en tant que cinéaste en herbe dans l’Arizona après la Seconde Guerre mondiale.

The Fabelmans n’est pas disponible pour les abonnés aux services de streaming, mais vous pouvez obtenir la VOD de Google, Amazon, YouTube et iTunes aux États-Unis. Malheureusement, le film n’est pas disponible au Royaume-Uni au moment de la rédaction, mais il sera disponible dans les cinémas à partir du 27 janvier 2023.

Comment regarder Elvis

Warner Bros.

Ce ne serait pas les Oscars sans un biopic, et l’entrée de cette année est le film consacré au roi du rock ‘n’ roll, Elvis Presley. Le film explore 20 ans de sa vie et les relations qu’il a entretenues avec son manager et chérie, Priscilla.

Aux États-Unis, vous pouvez attraper Elvis sur HBO Max, avec des forfaits à partir de 9,99 £ par mois. Il n’y a pas encore de maison de streaming au Royaume-Uni pour Elvis, mais vous pouvez toujours louer ou acheter la VOD sur des sites tels que Google, Amazon et iTunes.

Comment regarder Avatar : la voie de l’eau

Disney

Le deuxième film d’Avatar est un peu un candidat voyou pour le meilleur film. Il a triomphé au box-office, montant en flèche pour devenir le sixième film le plus rentable de tous les temps. Nous suivons une nouvelle fois Jake Sully, qui s’est désormais installé avec sa nouvelle famille à Pandora. Cependant, il doit s’unir avec d’autres pour défendre la terre lorsqu’une menace familière émerge.

Avatar : la voie de l’eau n’est pas encore disponible en streaming. Lorsqu’il sera diffusé à domicile, il atterrira sur Disney +. Cependant, rien n’indique quand cela se produira – d’autant plus qu’il est toujours aussi fort. Vous pouvez lire où acheter des billets de cinéma pour Avatar: The Way of Water.

Comment regarder les femmes qui parlent

Photos d’Orion

Women Talking est l’histoire vraie poignante d’une colonie mennonite en Bolivie. Au milieu des années 2000, plus de 150 femmes et filles ont été droguées et violées par huit membres de leur communauté. Ils doivent tous s’unir et prendre une décision qui leur sauvera la vie.

Women Talking est toujours dans les cinémas au moment de la rédaction et n’est pas encore disponible en streaming.